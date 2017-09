Artigo: 3ª Etapa da Expedição Centenária Roosevelt-Rondon (Parte IV) – Hiram Reis e Silva

“Anchieta, Aspilcueta e Nóbrega ressurgem unificados nessa personalidade incomparável, única, abençoada, nesse homem que tão alto eleva a nossa raça, a nossa nacionalidade, desmentindo, pelo exemplo, por atos e palavras, o pessimismo ultramontano dos que descrêem de nossos destinos… Rondon, ao lado das tarefas de técnico, desdobra, maravilhosamente, as energias de um santo. E de tribo em tribo, de taba em taba, de maloca em maloca, vai esse homem admirável surgindo, de olhos brilhantes e sorriso nos lábios, estendendo ao silvícola, sobre a palma da mão leal, sementes de fraternidade, germes de progresso, de paz, de harmonia e confiança”. (Castro Menezes)

08.08.2017 (Forte Coimbra)

À tarde o Cmt da 3° Cia Fron, Cap Glauco Viana Coitinho, guiou-nos até Gruta Ricardo Franco (19°53’15,2”S / 57°47’32,1”O), anteriormente batizada pelo próprio Ricardo Franco como “Gruta do Inferno” ou ainda “Buraco Soturno”. O Cap Glauco foi um cicerone à altura da missão discorrendo com desenvoltura sobre as características e histórico do local.

Relatos Pretéritos

Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira (1791)

GRUTA DO INFERNO

A mesma Gruta do Inferno [que assim ouvi chamar a quem a descreveu, o Sargento-mór Ricardo Franco de Almeida Serra] é outra armadilha, de que creio que até o presente não tem lançado mão o gentio, por não ter dado fé dela. Para examiná-la, a cumprir as soberanas ordens de Sua Majestade, que por V. Exª me foram intimadas, saí daquele Presídio ( ) pelas oito horas e meia da manhã de 4 de abril, embarcado em canoa ligeira e equipada; e com uma hora e quarto de caminho que fiz, rodeando a dita colina, pela parte do Norte, cheguei ultimamente ao porto de desembarque, de onde gastei ainda um quarto de hora a fazer uma picada ligeira, e andar a distancia de boas 19 braças e meia entre umas quatro e meia de terreno plano e coberto de mato, que andei pela base da colina, e as quatorze e meia de escarpa, que subi, até a boca da mencionada gruta.

Está situada na contraponta do morro que olha para o Norte; e a interposição de uma grande pedra a divide em duas, ambas retangulares; porém a primeira, que é inferior, tem 11 palmos de comprimento ao rumo de Nascente, e 8 de largura; e a segunda, que é a superior, por onde entrei, tem 10 palmos de comprimento E.O., e 7 de largura. Pelo que mostram ambas elas, ninguém pode ajuizar do que dentro em si é semelhante gruta. O mesmo Sargento-mór Ricardo Franco de Almeida Serra, quando nela entrou, e a descreveu, não a viu em toda quanto é a sua extensão e magnificência.

Pelo que, se alguém até agora tem parecido encarecida a sua descrição, é porque a ninguém ocorreu examiná-la como deve ser, para vir no conhecimento do quanto ela é realmente superior a todo o encarecimento. Não é como a celebrada Gruta das Onças, onde, excetuada a grandeza, nada mais ha. que ver senão água, entulhos e morcegos: porém, até na grandeza a deixa muito a perder de vista a Gruta do Inferno, digna certamente de um mais apropriado nome que este, posto por quem a viu primeiro, que sem dúvida se horrorizou da sua escuridão e profundidade.

Para ver-lhe o fundo, me conduzi com muito jeito por uma precipitada escarpa à baixo, até dar comigo na profundidade de 190 palmos, sendo aquela escarpa um enormíssimo entulho de pedras abatidas da abobada, que constitui o teto da gruta, por onde está sempre pingando água. Marchavam adiante de mim doze pedestres com outros tantos archotes, que eu providentemente havia mandado fazer, não só para me guiarem os passos ao descer por um tão tenebroso precipício, mas também para iluminaram a gruta, de maneira que pudessem ver à vontade ambos os desenhadores que me acompanhavam, para a figurarem como convinha. Porém, tão grande se foi ela mostrando, e tão temerosamente escura, que espalhando-se as luzes, apenas via cada qual o precipício de que escapava, se bem que assim mesmo nos conduzimos sem a menor lesão, até chegarmos ao seu verdadeiro fundo.

Eis aqui onde a natureza me tinha preparado o maravilhoso espetáculo, que recompensou dignamente tanto o meu perigo, como o meu trabalho. Porque, olhado à primeira vista o todo, depois de distribuídas as luzes em proporcionadas distâncias, representou-se-me uma mesquita subterrânea, e observadas as suas partes, cada uma delas fazia saltar aos olhos uma diferente perspectiva. A que do fundo daquele grande salão se oferece à vista do espectador colocado à entrada dela, e a de um magnífico e suntuoso teatro, todo decorado de curiosíssimos estalactites, uns dependurados da abóbada, que constitui o teto, à maneira de outras tantas goteiras fusiformes, curtas ou compridas, grossas ou delgadas, redondas ou compressas, simples, bifurcadas, ramosas, tuberosas, verrugosas; outras saindo do pavimento, à maneira de pilares, colunas, columelas lisas ou caneladas, pavilhões de campo, e um tão grosso, que dois homens o não abarcam. Ao lado esquerdo da mesma sala se deixa ver, como debruçada sobre ela, uma superbíssima cascata natural, com todas as suas pedras cobertas de incrustações espatosas ( ) e calcárias, que vivamente representavam alvos borbotões de espuma das águas precipitadas daquela altura. Em outra parte, porém, do mesmo lado parece que a natureza se moldou no gosto da arquitetura gótica. Por todo esse lado estão espalhados diversos labirintos, cada um dos quais de per si constitui uma curiosíssima gruta: tem aquela sala a sua linha de direção lançada ao rumo de Leste, que é o mesmo que segue o interior de toda a gruta, com diferença de ser cruzada. Pelo que segue a boca inferior, viu-se que tão somente o salão, incluída uma câmara sua, tinha de comprimento total cinquenta e uma braças. Todo o seu plano, que, aliás, era irregular, se havia então convertido em um lago de água salobra, porém clara, fria e cristalina ; e reconheceu-se que pouco ou nenhum curso tinha, por estar represada pela enchente do Rio. (FERREIRA)

Francis de Castelnau (12.02.1845)

Em Cuiabá tínhamos ouvido falar numa gruta muito curiosa existente nas proximidades de Nova Coimbra. Assim, desde que aí chegamos, procuramos obter as informações necessárias para ir conhecê-la. Disse-nos o comandante que a empresa era inexequível naquela estação, pois a gruta devia estar debaixo d’água. Entretanto, como fossem contraditórias as informações dadas por várias pessoas presentes, tomamos a resolução de, fosse como fosse, fazer na manhã do dia seguinte uma tentativa. O comandante, depois de esgotar todos os meios para nos demover do nosso intento, ofereceu-se para ser ele próprio o nosso guia.

No dia 12, às seis da manhã já nos achávamos a caminho, montados em pequenos cavalos índios e acompanhados por uma dúzia de soldados. Com essa escolta, marchamos rapidamente em direção ao Buraco do Inferno, nome que dão na zona à caverna que nos ocupa e que não fica mais de meia légua a nor-noroeste de Coimbra. Chegando a poucas centenas de metros da entrada, deixamos os cavalos e galgamos uma colina de muito difícil acesso e coberta de mata virgem, onde se destacavam muitos cactos espinhosos. A entrada da gruta fica a meia encosta da colina e a um tiro de canhão do Rio. Logo acima dela, uma figueira intrometeu pelas pedras as suas raízes possantes. Este outeiro faz parte da serra que desde a boca do Rio São Lourenço até o Forte de Coimbra se vê acompanhando a margem direita do Rio Paraguai, a maior ou menor distância. A pedra em que se abre a gruta é um calcário de grande dureza, fétido, sedimentar de grãos salinos, e contendo traços de ferro e de quartzo. Tem cor vermelho-escura e a aparência do grés. O local era bem conhecido de muitos dos homens que nos acompanhavam. Traziam quase todos fachos que antes de entrar foram logo acesos, enquanto alguns empunhavam armas, para a defesa contra as onças que às vezes procuram refugiar-se na escuridão da gruta, como no-lo atestavam os rastos existentes na areia. Entra-se na gruta por um buraco quadrado que tem pouco mais de um metro de lado. Achamo-nos imediatamente debaixo de uma abóbada muito irregular; o solo nesta parte é muito inclinado, a ponto de ser necessário nos agarrarmos às anfractuosidades das rochas e às pedras que juncam o chão. Tem-se de evitar com cuidado um profundo buraco existente à esquerda da entrada; mais adiante a passagem se alarga, mas o chão se torna muito escorregadio, ao mesmo tempo que o calor e a humidade produzem uma sensação muito incômoda. A uns trinta metros de profundidade, ou seja mais ou menos ao mesmo nível dos campos que ladeiam o Paraguai, entramos numa galeria espaçosa, alta e decorada de estalactites do mais extravagante aspecto. Estendiam-se estas estalactites em lençóis denteados, umas com a forma de imensos cogumelos, outras direitas e lisas, semelhantes a grandes círios. Aqui eram colunas caneladas e carregadas de enfeites parecidos com os das nossas igrejas medievais; acolá eram lindos pingentes, que faziam lembrar ainda mais a arquitetura elegante e caprichosa destes templos. Segurando sempre nas pedras, em certo lugar passa-se por uma abertura estreita embaixo de uma magnífica cortina de estalactites, que dir-se-ia imitar, em posição invertida, estas imensas pias batismais de alabastro encontradas em muitas velhas catedrais. Do chão escabroso do salão das colunas erguem-se estalagmites, cujos topes ameaçam unir-se às águas da abóbada, as quais, sob a luz dos fachos, brilhavam com todas as cores do arco-íris.

Arrastando-nos sobre enormes blocos de pedra, ou escorregando por cima de superfícies lisas, muitas vezes sem conseguir, no meio da escuridão, encontrar apoio nas pedras que cediam sob o nosso esforço, é que chegamos finalmente a outro salão, ainda maior do que o anterior. Estendia-se aqui à nossa frente uma cortina de estalactites magnificamente recortadas, enquanto por toda parte se erguiam do solo troncos de colunas e mamilos. No fundo, entre gigantescos blocos de tocha, estende-se um lençol de água pura e límpida, onde entraram logo muitos de nossos homens. Queixaram-se todos do frio que sentiam; mas, conforme verificamos mergulhando na água o termômetro, a temperatura ali era apenas de três graus abaixo da da caverna [temperatura da água 23,8º; do ar ambiente 27 graus].

Nunca esquecerei a curiosa cena que representavam os nossos soldados pretos a se debaterem nessas águas subterrâneas, nadando com um dos braços e suspendendo com o outro as tochas acesas. A completa escuridão que não nos permitia ver senão pequena parte da tenebrosa galeria, os trechos que surgiam à nossa vista iluminados pelo clarão dos archotes, os gritos que ecoavam por aqueles corredores desconhecidos, o ruído que ali ouvíamos, tudo isso evocava os quadros concebidos pela imaginação para representar as regiões infernais. A profundidade do lago subterrâneo parece ser bastante grande, mas varia muito, obedecendo ao nível das águas no Rio Paraguai, de modo a fazer que estas águas subterrâneas sejam alimentadas por canais subterrâneos provenientes das infiltrações do Rio. Elas continuam por entre as rochas, cobrindo o chão de uma galeria que parece muito extensa, mas cuja entrada é interceptada pela cortina de estalactites, que desce até abaixo do nível da água. Ligadas a esse salão há ainda outras galerias, mas estas se achavam inundadas na ocasião de nossa visita. Há na gruta vários buracos onde nunca ninguém entrou, mas que parece serem bastante fundos, a julgar pelo tempo que gastam as pedras para chegar ao fundo.

A direção geral dessa caverna parece-me norte e noroeste. Os guias nos contaram que na água da lagoa uma vez foi encontrado um pequeno jacaré. Quanto a nós, só vimos dentro da gruta uma perereca, alguns morcegos e muitos mosquitos.

Nesse mesmo dia, à uma hora da tarde, deixamos Nova Coimbra. Quase logo abaixo do forte o Rio se divide, formando uma ilha, que deixamos à nossa direita. As margens aqui são muito baixas e quase sem árvores. Campinas se veem de um lado e de outro do Rio Paraguai, que se torna muito mais largo. (CASTELNAU)

João Severiano da Fonseca (1875)

CAPÍTULO III

A Gruta do Inferno

[…] Cerca de dois quilômetros acima do Forte ficam as celebradas cavernas de que muitos viajantes têm falado, mais ou menos satisfatoriamente; o que não obsta que cada novo visitante goste de narrar por sua vez as surpresas e emoções por que passou e anime-se à buscar descrevê-la.

Desembarcamos no ponto pouco mais ou menos mais proibida à gruta, em sítio que revelava o – porto – num claro aberto entre os arbustos ribeirinhos, sarans ( ), como chamam-lhes os naturais, e um trilho que daí partia serpeiando no macegal.

Até o flanco da montanha é o terreno uma baixada sujeita às inundações. Dali ao Rio mediarão uns quatrocentos metros na largura do terreno. Gramíneas e cyperaceas, e uma malvacea dos terrenos palustres, o “algodão do campo”, formam-lhe o tapete botânico; sombreiam-lhe a margem ingazeiros e saraus de diferentes tipos e famílias: na montanha desde o sopé, já vão aparecendo as bauhinias, tão encontradiças no nosso solo, ora arborescentes e vivendo em plena independência, ora crescendo e enroscando-se em moitas, no chão, ora enredando os madeiros dessa esplendida vegetação dos trópicos, já tão minha conhecida, e entretanto sempre nova pelo grande número de vegetais diferentes dos das floras de outros lugares. Ali ensinaram-me pela primeira vez a “crendiuba”, o “cascusdinho”, o “capotão”, o “guatambu” preciosa madeira de lei do mais formoso amarelo; a umburana, notável árvore de grosso tronco, tão verde e tão brando como a haste das pitas, e cujo epiderma se desprende em folhetas tênues e coriáceas; e o preciosíssimo “guayaco” ou “pau santo”, de delicioso aroma e gratíssimas virtudes. Aí chamou-me a atenção, pelo deslumbrante da coloração escarlate e por um tamanho triplo do comum, uma formosa “clytoria” e essa outra curiosa “borboletacea” que serviu de tipo ao “Affonséas” de A. de S. Hilaire.

As árvores da baixada e as do começo da escarpa do monte serviam de metro às enchentes do Rio, marcando a altura a que tinham chegado as águas com as limosas cintas nos troncos, ou os “hydrophytos” que ficaram suspensos nos galhos e que agora se viam já secos. Vai a subida do morro por uma boa centena de metros. A entrada da gruta fica-lhe a mais de meia altura. É uma fenda que bem pode passar por portão, com os seus dois metros de alto e quase outro tanto de largura. Declare-se, desde já, que as medidas aqui indicadas são todas de mera estimativa.

Assombra essa entrada uma enorme gameleira secular, cujas imensas raízes, grossas como troncos de palmeiras, penetram no interior da caverna até os seus últimos recessos.

Nessa entrada descem-se duas lajes irregulares dispostas em degraus, e encontra-se escavado na rocha um pequeno espaço de quatro a cinco metros sobre dois a três de largo, trancado de penedos, tendo um outro, enorme, por teto, e deixando, entre aqueles, duas aberturas que dão descida à gruta. Dizem que a da esquerda é a maior e de mais fácil descenso; todavia é ele alguma cousa difícil, sendo necessário fazê-lo de gatinhas, ajundando-se ( ) ora das asperezas dos blocos soltos e amontoados uns sobre os outros, formando às vezes altos degraus, ora das raízes que os irrompem.

É uma escadaria de mais de trinta metros de altura, isolada das outras paredes laterais da gruta, e deixando entrever, principalmente à esquerda, precipícios, cujo fundo a vista não devassa. Descida essa escada gigante, chega-se à uma escura esplanada, cuja conformação e limites não me foi possível averiguar; e donde, olhando-se para cima, vê-se, no meio dessa escuridão que nos cerca, a porta, clara com a luz do dia, deixando coar uma facha de luz brilhante, que empresta à essa parte da caverna um encanto indizível.

A escuridão aqui à meio, ali já é tão completa que os olhos custam a acostumar-se a ela; nos outros pontos tão cerrada e profunda, que nada se distingue. Acendidos os lampiões e archotes de que dispúnhamos, mais estupenda nos foi a visão. À luz avermelhada das tochas admiramos a estranha magnificência do labor da natureza: aqui eram colunatas ( ) de estalactites, torcidas como enormes alfenins ( ), que desciam de altura que os olhos não divisavam, parecendo sustentar um teto invisível; eram estalagmites que, no chão, semelhavam maravilhosamente rendas, brocados, coxins, sob mil formas surpreendentes. Aos lados, a tênue penumbra deixava entrever caprichosas formações, ora engastando os penedos soltos ora soerguendo-se dentre eles em fantásticas volutas ( ), Ora entretecendo-se umas com as outras; além, tão compacta a escuridão, que nada era possível distinguir-se. No alto, via-se a porta, como um pedaço de céu, dando um suave contentamento aos olhos e coração, e permitindo perceber pendentes do teto, como filigranas enormes, as tão caprichosas concreções: no chão, ora pedregoso, ora de finíssima areia branca, poças de água salobra eminentemente carregada de carbonato calcário, essa mesma água que, merejando ( ) das abóbadas, tinha sido a produtora de tão notáveis maravilhas, dissolvendo as terras, decompondo-se ao contato do ar e perdendo parte do ácido carbônico que a satura; espessando-se pouco a pouco, ficando suspensa às abóbadas ou caindo em grossas gotas cheias daquele sal, as quais, gradualmente se solidificando e se justapondo, vão “pari-passu” crescendo o engrossando de volume, graças à nova “lympha” que incessantemente sobre elas desce e às novas gotas que aí cristalizam.

Descemos uns quarenta companheiros; e os primeiros que baixamos gozamos, ainda, de um agradável espetáculo que não foi dado à todos fruir. Era curioso e importante ver, tênue luz dessa penumbra, os retardatários agarrados às asperezas das rochas com uma mão, enquanto na outra sustinham a lanterna ou o archote ainda apagados, descendo a escadaria, pondo em prática todas as leis do equilíbrio para não se despenharem nos abismos, cujas enormes goelas viam negras e medonhas, escancaradas à direita e à esquerda.

Como já o disse, pequenas poças d’água salitrada, rasas e de fina e branca areia, aparecem aqui e ali, entre o pedregal que assoalha o terrapleno. Numa dessas poças encontramos um crânio de jacaré, já muito antigo e gasto pela ação das águas; talvez o de algum descendente do que o ajudante de Coimbra, F. Rodrigues do Prado, aqui encontrou há oitenta anos, já com um braço de menos, que alguma onça lhe roubara.

Contornando para a esquerda as pedras da descida, e olhando-se para cima, vê-se a avantajada altura do precipício que ladeia a escadaria, e que começa com ela, desde a porta.

Nesse primeiro piso, que é a ante-sala de tão maravilhosa estância há várias saídas para outras tantas cavernas, que suponho pequeninas e sem interesse, visto que não tem sido praticadas. Os guias e práticos do local que conduzem os visitantes, encaminham-nos logo para a grande caverna, que denominam salão e nenhuma notícia dão sobre elas; entretanto não é por medo, visto que têm-se animado à maiores cometimentos, como o da passagem de uma estreita e comprida galeria, mais soterrada que as outras cavernas, com as quais estabelece a comunicação, escuríssima e completamente alagada e quasi sem ar, o que impede-lhe o uso da luz artificial. Se fosse o perigo a causa de não serem visitadas, se acabassem em precipícios e abismos, disso restaria memória, a tradição. Um dos nossos companheiros, o Sr. farmacêutico Mello e Oliveira, penetrou alguns passos num desses escuríssimos antros, que ficava quase fronteiro à descida mas não se aventurou além.

Formam as paredes das diferentes grutas vastas concreções estalactiformes manifestadas sob formas as mais curiosas. Aqui e ali caem em panos como formosas cascatas, que a natureza tivesse petrificado, ou como acinzentadas cortinas, com as suas dobras, os seus fofos ( ) e apanhados, cobrindo em parte as falhas do rochedo – que são as portas que comunicam as diferentes grutas, ou melhor salas.

Não fantasio, nem se julgue que minhas comparações sejam frutos da imaginação ajoviada ( ) pelas maravilhas que vê: são verdadeiros simulacros de cascatas, são cortinas, colunas, coxins e rendilhados esses processos calcários. Causam admiração e prazer vê-los; e vendo-os o espírito é obrigado ao recolhimento e à reflexão. Está-se, numa dessas ocasiões em que na frase de Vitor Hugo, qualquer que seja a posição do homem, a alma está de joelhos.

Transposta uma dessas cortinas, à direita, e se me não engano, a que recobre a Porta maior, entra-se numa escavação atulhada de penedos irregulares, postos a nu pela desagregação e dissolução das terras, e em seguida no salão, o salão nobre desse estupendo palácio, que, sem dúvida alguma, é um “espécimen” de tudo o que há de mais bizarro e caprichoso nas maravilhas da natureza.

Apesar dos inúmeros fogachos que levávamos, não se podia descortinar tudo à satisfação; acendeu-se uma tigelinha de sinais, única que trazíamos, cuja luz brilhantíssima, patenteou-nos, sob novos prismas, esse quadro assombroso.

O clarão das luzes dava um tom irizado indescritível à atmosfera da gruta, variando desde o deslumbrante escarlate do fogo, até o violate e o azul-marinho. Parecia que nas paredes treluziam constelações de rutilantes gemas. Miríades de estrelas de cambiante fulgor caíam em chuvas de fogo, reproduzindo de uma maneira fascinante, e em maravilhosa escala esse fenômeno celeste, tão comum nas nossas noites de verão, das estrelas cadentes; ou antes, parecia que invisíveis fadas abriam inesgotáveis escrínios e despejavam a nossos pés diamantes, rubis, safiras, esmeraldas. Tudo brilhava… e ainda as poças e veios d’água que tínhamos aos pés, e umectavam as pedras do chão, reproduziam e estrelavam os mil fulgores que enchiam os ares.

A princípio, deslumbrado com o brilho da luz da tigelinha, não pude fazer uma ideia perfeita do que se apresentava a meus olhos, e somente, quando coloquei-a longe de mim, ao ouvir as estrepitosas exclamações dos companheiros, é que pude melhor apreciar o espetáculo sobrenatural e indizível que apresentava esse palácio de fadas. Mas sua duração foi pouca para satisfazer meus desejos: quando apagou-se ainda era brilhante e esplendida a caverna, alumiada à luz de tantos archotes; Mas o deslumbramento e o fulgor de sua fascinadora magnificência tinham-se amortecido de muito.

A maior parte dos companheiros deu-se por satisfeita e voltou; eu e outro, o Sr. João Cândido de Faria, negociante do Rio Grande do Sul, seguindo dois soldados do Forte que quiseram servir-nos de guias, aventuramo-nos a percorrer outras dependências da majestosa caverna.

Passamos à terceira sala, ora subindo, ora descendo as asperezas de uma espécie de muralha de rochedos, de uns três metros de alto. Era a sala por demais irregular e atravancada de penedos que ocultavam socavões lôbregos ( ), escuros e talvez profundos, e que não pudemos vantajosamente apreciar por dispormos de poucas luzes.

Aí, entre aquela muralha e um grande bloco isolado, à direita, tem começo a galeria de que acima falei, verdadeiro túnel que liga essa sala com outras da direita, isto é, o primeiro grupo de cavernas e o menos conhecido, com o segundo e quase geralmente ignorado.

Tínhamos vindo bem acondicionados para o frio, que diziam ser excessivo na gruta: achamos o contrário e estávamos em junho. Tiramos as roupas pesadas, e eu conservei o colete, não só para conduzir o relógio, como para não me desagasalhar muito o tórax.

Entramos no túnel, que aí seria de uns dois metros de alto e mais de cem de largo, e logo reconhecemos que seu leito baixava em relação ao solo das outras cavernas. A água, que aí não chegava ao terço inferior da perna, em pouco subiu aos joelhos, e a cada passo que cavamos ia-se elevando até chegar à cintura, pelo que vi-me na necessidade de ir suspendendo e dobrando o colete para evitar que o relógio se molhasse. Não tinha previsto essa emergência… e veio-me então um tal ou qual arrependimento de, pelo monos, não ter-me também livrado daquela peça do traje. Contudo essa inadvertência foi-me de proveito.

Após alguns passos, já caminhávamos curvados para não batermos com as cabeças nas asperezas da parede superior do túnel, tanto ia este baixando na altura ao tempo que a água continuava a subir. Compreendi que o túnel ia soterrando-se cada vez mais: ocorreu-me retroceder, mas pode mais em mim a curiosidade de continuar essa maravilhosa viagem e de conhecer esses segredos do que o receio de perder o relógio.

A passagem tornava-se cada vez mais difícil, abaixando-se mais e mais na altura: mas agora a água decrescia também, o que notei com espanto e muita satisfação; diminuindo tanto, que ocasião houve de só podermos caminhar de rastros, e ainda assim batendo a cada passo com a cabeça nas asperezas da abóbada; e, entretanto, logrei a felicidade de conservar ileso o relógio. Sem dúvida, agora o solo do túnel se elevava também e era o que fazia a angustura do passo.

Graças àquele incidente, pude facilmente estabelecer essas comparações de profundidade, altura e horizontalidade da galeria; mas infelizmente não me é dado rigorizar a sua extensão nem a direção que segue.

Para atender à primeira faltou-me a isenção de ânimo, pela ânsia e mesmo susto, difícil de evitar à quem por aí passa, e mormente pela primeira vez, como eu; para a segunda fora-me necessário uma bússola. Será, porém, de uns trinta metros e segue quase numa linha angular. À meio, mais ou menos, do seu percurso avistam-se as duas aberturas, de entrada e de saída, brancas de uma luz crepuscular, mas ainda assim bastante sensível na espessa escuridão do túnel.

Desse trajeto não é difícil a primeira metade, e faz-se parte dela ainda à luz amortecida dos archotes, amortecida pela deficiência do ar respirável; a segunda, porém, é tão custosa, que somente a vista do claro da saída poderia influir à percorrerem-na de todo e não voltarem atrás os primeiros e intrépidos visitantes.

Termina em uma grande sala tão baixa, nos seus três a quatro metros de altura, que, com a lôbrega luz que aí reina, divisa-se suficientemente o abobadado calcário do teto, cheio de pequenas e finas estalactites de moderna formação, que já vão aparecendo entre os restos informes das antigas, devastadas.

É que, sendo raros os curiosos que visitam a gruta, raríssimos são os que transpõem o túnel; e, pois, essa segunda parte da fadárica ( ) estância é a mais rica e aprimorada de ornato. Notei mais clara esta sala do que as outras, seja por um efeito natural qualquer, seja porque meus olhos já estivessem acostumados à escuridade.

Abundavam os mesmos torsos e volutas, as mesmas colunas, as mesmas cortinas revestindo as entradas das outras salas, intrincado labirinto onde nos vimos quase perdidos.

Havia de mais as novas concreções que do teto pendiam em forma de mil agulhetas e pequeninas pirâmides. A estalagmite afetava em geral a forma de uma alfombra ( ) que atapetava todo o solo; à esquerda da saída do túnel elevava-se mais, assemelhando-se à um pitoresco canapé, estofado, bastante áspero nos seus coxins de rocha, mas em que sentei-me com gosto por alguns instantes.

Antigos visitantes tinham trazido um fio de “merlim” ou barbante grosso, para guiá-los nessa viagem subterrânea. Já no túnel havíamos encontrado e agora via-mo-lo estendido sob a água que, aqui, conservava um bom palmo de altura. Sua direção era no prolongamento do túnel à porta fronteira. O “canapé” era um índice apreciável para a orientação deste, assim não descurei de notá-lo, bem como sua posição em relação ao fio. Seguimos a sua direção e entramos na primeira sala, tendo antes observado, ou melhor espiado, apenas duas entradas, duas ou três outras salas que com aquela se comunicavam e que pouco diferiam entre si. Aquela para onde o fio se dirigia era a mais extensa de todas as que vi, sem excetuar mesmo o salão, e mais estreita em relação ao tamanho. Mediria uns quatro metros de largo: a largura foi-me impossível de estimar. Parecia um longo corredor, ou antes galeria, cercada de colunadas e de todas essas fantásticas e caprichosas produções da natureza. No chão encontramos imensas raízes de gameleira [ficus doliaria], que suponho da que ensombra a entrada da gruta: e que, sendo assim, indica que essas salas não estão tão afastadas da entrada, como parecem.

Uma circunstância nos privou de continuarmos nossa visita e privou-me do prazer de melhor observar a formosa galeria, que é cheia de socavões e recônditos de um e outro lado, e dignos sem dúvida da mais detida contemplação: notamos, à princípio descuidados mas depois com algum temor, que o fio tão satisfatoriamente encontrado e no qual depositamos cega confiança, nos traíra, estando partido em vários pedaços, que se moviam, tomando ora uma, ora outra direção, levados pelo movimento da água, que remexíamos andando.

Os soldados tinham-se adiantado e penetrado nos outros recessos, em busca de mais mimosas e delicadas concreções, tais como só aí se encontram. A nós faltou já a vontade de prosseguir: todo nosso fito foi a volta; e mesmo uma espécie de terror nos enfraquecera os ânimos, lembrando-nos de que, segundo nos haviam contado, pouco tempo havia que um oficial de marinha aí se perdera e só ao cabo de longas horas conseguira sair desse dédalo.

Buscávamos orientar o fio; embalde ( )! O que víamos quieto e marcando uma direção, já tinha tido outras, que novo movimento das aguas mudara.

Entravamos ora aqui, ora ali, num socavão, numa sala; estranhávamos, não a conhecíamos: voltávamos, passávamos à outras; ou ainda não as tínhamos visto, ou pelo menos tal se nos afigurava: buscávamos outra saída, dávamos noutra caverna que ainda era nova para nós, ou porque realmente assim seria, ou por efeitos do medo, que nos assaltara, de perdermo-nos nesse intrincado labirinto, afastando-nos cada vez mais da saída.

Entramos por vezes na sala do “canapé”, vimo-lo, reconhecemo-lo e ficamos alegres e como que tranquilos: mas debalde procurávamos a entrada do túnel, apesar de supor-mo-la bem assinalada: não a encontrávamos, e só novas salas e novos recônditos.

Desanimados voltamos à galeria para esperarmos os soldados, que eram práticos. Já não tínhamos olhos para contemplar as magnificências que nos rodeavam. E talvez que essa parte da gruta seja a mais bela, como é a mais conservada, por não ser tão accessível como as outras, e ter menos sofrido da mão insaciável e devastadora dos curiosos que as visitam.

Já estávamos na gruta havia mais de cinco horas. Era meio-dia e as nossas embarcações deviam sair às duas da tarde. Chegaram os soldados, e renascida a confiança tratamos da retirada. Mas, em pouco esmorecemos de novo, e desta vez quase de todo, vendo-os, eles os práticos, nossa única esperança, confusos confessarem que não atinavam com o caminho. Ao cabo de não sei que tempo, séculos de ansiedade, sempre esperançados no cordel e sempre ludibriados; já seguindo um troço, já outro que ficava perpendicular ao primeiro; entrando ora aqui, ora ali; entregamo-nos, afinal ao acaso e passamos a revistar todas as salas e buracos mais próximos.

Entramos, uma última vez, na sala do canapé: ví-mo-lo, reconhece-mo-lo de novo; e só a custo os soldados descobriram a boca do túnel, que já muitas vezes tínhamos visto, mas não reconhecido, por parecer-nos mais estreita, mais baixa e sem fundo!

Quase seis horas depois da nossa descida chegávamos à sala da entrada e encontramos os companheiros, já aflitos com a nossa demora. Haviam chamado e gritado por nós, sem que os ouvíssemos; e um deles chegou a disparar os seis tiros do seu revolver junto a boca do túnel, com o mesmo resultado; esquecendo-se de que, querendo fazer-nos bem, podia, com esse modo de avisar, fechar-nos a porta do abismo. (FONSECA)

Cândido Mariano da Silva Rondon (03.03.1903)

Afinal, beirando o Rio Paraguai, chegamos à tarde ao Forte de Coimbra onde se achava o 25° Batalhão do qual fora Cabo o ex-presidente Getúlio Vargas.

Aproveitei para visitar a Gruta do Inferno. A entrada da gruta é um simples buraco que dá acesso à ante-sala de um verdadeiro “Palácio de conto de Fadas”. Ensombra-a uma grande figueira de folha larga, Ficus doliaria, cujas raízes penetram pelas frestas e gretas das pedras soltas, semi-engastadas no maciço que constitui o Morro do “Buraco Soturno” ou “Gruta do Inferno”. Há aí uma escada que permite descer para a ante-sala. Vê-se ao lado direito da entrada um segundo buraco por onde é iluminado o compartimento, constituído por grandes pedaços de pedras soltas, atirados desordenadamente aqui e ali e, entre eles, depósitos de carbonato de cálcio, verdadeira argamassa feita por mão inteligente. Para lá chegar, é necessário passar por dentro d’água, nadando, e com luzes, porque a escuridão é completa. Assim se passa de salão em salão, e há verdadeiro deslumbramento quando a luz se reflete nas estalactites e estalagmites de cristal, raras na ante-sala. É um palácio encantado que os séculos construíram, com a concreção sucessiva de cada gota. Observamos, entretanto, consternados que a selvageria de alguns visitantes, sob pretexto de colecionar minerais, destruíra à alavanca e martelo grande parte das estalactites. Será necessário proteger tão maravilhosa beleza natural contra tais vândalos.

(14.12.1913)

A 14, estávamos em frente ao lendário Forte Coimbra. Já corria o Ro entre margens brasileiras e se alargava a ponto de parecer um lago. Do tombadilho contemplamos inigualável pôr do sol; sob o céu rubro, sombreado, ao longe, para leste, por nuvens ameaçadoras, o rio parecia ouro líquido, a correr entre o verde das margens. Não visitamos o forte nem a famosa Gruta do Inferno por considerar o Sr. Roosevelt o tempo quase insuficiente para levar a cabo o nosso programa. (VIVEIROS)

