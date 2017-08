Articulação de Hiran Gonçalves garante a renegociação das dívidas do município de Alto Alegre com a Caixa Econômica Federal

Após uma reunião com o presidente da Caixa Econômica Federal, nesta terça-feira, 22, em Brasília, o deputado Hiran Gonçalves (PP/RR) anunciou a permanência da agência da Caixa Econômica Federal em Alto Alegre e o imediato pagamento, por parte da Prefeitura do município, dos empréstimos consignados atrasados aos servidores. Acom­pa­nhado pelo prefeito de Alto Alegre, Pedro Henrique, Gonçalves enfatizou a par­ce­ria e a atenção que o presidente da Caixa, Gilberto Occhi, tem tido com Roraima. “Com a interme­diação do presidente Gilberto Occhi, a Prefeitura de Alto Alegre vai poder colocar em dia esse paga­mento e ajudar a acertar a vida financeira dos funcionários que têm esses consig­nados”.

Segundo o deputado Hiran Gonçalves, sua participação nas tratativas com o presi­dente da Caixa foi no sentido de melhorar a vida dos funcionários da Prefeitura de Alto Alegre, com uma solução rápida para esta necessidade mais imediata. “Nós temos aqui, na Câmara dos Deputados, dado todo o apoio ao prefeito Pedro Henrique, à sua equipe, aos vereadores e à toda a comunidade do município de Alto Alegre”, salientou.

Para o prefeito Pedro Henrique, as demandas do município foram prontamente recebidas e atendidas pelo presidente da Caixa em função da articulação do deputado Hiran Gonçalves que se dispôs a ajudar. “Nós conseguimos botar em pauta várias demandas, inclusive a questão dos consignados, as dívidas. E eu tenho certeza de que as soluções que saíram daqui, e a conversa que nós tivemos, só vai fazer com que tudo melhore para o servidor e também para o cliente da Caixa Econômica Federal no município de Alto Alegre, bem como para todo o nosso município”, destacou.

Pedro Henrique agradeceu a atenção do deputado Hiran Gonçalves para com as prioridades trazidas por ele e também ao presidente da Caixa, Gilberto Occhi, pelo imediato atendimento das questões. “Nossa relação só tende a melhorar”, pontou.

O presidente da Caixa, Gilberto Occhi, afirmou que na reunião foi definido que a Prefeitura de Alto Alegre vai pagar a questão do atraso do consignado e um acordo está sendo feito nesse sentido. “O prefeito Pedro Henrique já está autorizado a fazer o acordo nos autos do processo que nós temos lá e, com isso, os funcionários da Prefeitura terão condições de voltar a fazer novos empréstimos, conforme a sua necessidade”.

Occhi fez questão de ratificar que a permanência da agência da Caixa em Alto Alegre foi decidida pela Direção da Caixa em decorrência de um apelo feito pelo deputado Hiran Gonçalves, e também do prefeito Pedro Henrique. “Saibam todos os clientes da Caixa aí em Alto Alegre que a agência do município vai permanecer firme e forte, com o apoio de todos vocês”, assegurou. Ele também reconheceu o trabalho incessante por Roraima que o deputado Hiran Gonçalves está fazendo junto à Caixa Eco­nô­mica Federal. “Acredito que o mesmo trabalho em busca do bem coletivo, o deputado Hiran também está desenvolvendo lá no Congresso Nacional e nos demais órgãos. Por isso, nós vamos ser sempre parceiros tanto da Prefeitura de Alto Alegre quanto do deputado Hiran lá no estado de Roraima”.

Benné Mendonça