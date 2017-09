Arraial do Anauá: quadrilhas dão show à parte na terceira noite da festa

Dando início a programação da terceira noite de festa do 26° Arraial do Anauá e abrindo as apresentações das quadrilhas desta segunda feira, 26, quem subiu ao tablado foi a Quadrilha Arrastão Cantá Junino, como convidado especial se apresenta pela primeira vez no Arrail do Anauá.

Criada em março de 2013, a quadrilha já participou de várias apresentações no interior do estado. O puxador de quadrilha, Emerson Vasconcelos, comemorou o fato de integrar a programação do evento este ano. “Estamos felizes em poder participar da maior festa junina da Região Norte, nós só temos a agradecer pelo convite”, disse.

Logo em seguida, a agitação ficou por conta da quadrilha do grupo de acesso, Tradição Macuxi. Com 29 casais, a quadrilha que trouxe para o público o tema, Ralloween em Noite de São João, explorando de forma teatral, o medo dos mortos vivos, esqueletos, assombração, a figura da morte.

Com mais de 20 anos de tradição, o grupo é formado por quadrilheiros dos municípios de Alto Alegre, Vila São Silvestre e Boa Vista. O presidente Edilson Nascimento, destaca a importância da valorização da cultural no Estado. “A governadora está de parabéns, a festa está maravilhosa. O Arraial faz parte da nossa cultura, e precisamos valorizar o que temos de melhor”, destacou Edilson.

Ainda subiram ao tablado no Arraial do Anauá nesta segunda-feira, as quadrilhas Paixão do Sertão, Zé Monteirão e Sinhá Benta.

Assistindo pela primeira vez o Concurso de Quadrilha, Raissa Ângelo da Silva trouxe a família pra festa e ficou impressionada com o nível das apresentações. “Estou gostando muito da festa, principalmente das apresentações no tablado, é uma quadrilha mais bonita que a outra, estão todas de parabéns”, ressaltou Raissa.

Ex-quadrilheiro, hoje como expectador, Carlos Alberto Santos, trouxe toda família para prestigiar o evento e gostou do que viu. “A organização está de parabéns, a festa está bem estruturada está tudo organizado, e com isso tem mais espaço para as famílias”, apontou Alberto.

Nesta terça-feira, 27, se apresentam as quadrilhas Matuta Encantá, Coração do Sertão, Explosão Caipira e Perdidos na Roça.

A programação da quarta noite ainda traz o grupo Voadores do Forró, no Palco Alternativo, a partir das 21h. Wanderson Martinele e Banda se apresentam a partir das 22h, no Forródromo. O encerramento fica por conta da banda Xaxado da Paraíba.

Wesley Oliveira