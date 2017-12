Arraial do Anauá: espaço incentiva a leitura infantil

Na terceira noite da festa, a Tenda Literária tem atraído as crianças que são apaixonadas pela leitura, como o Iugo José, de 10 anos, que não troca A Tenda por nenhuma programação do 26° Arraial do Anauá.

O espaço foi criado para incentivar a leitura por meio de formas lúdicas, como a música, teatro e dança. O local ainda conta um espaço aconchegante para pintura, doação de gibi e espaço para os avós acompanharem os netos, batizado carinhosamente de +60. Também estão dispostos na tenda informações sobre os principais pontos turísticos do Estado, sendo uma ótima pedida para as pessoas que estão visitando Roraima.

Iugo José, contou que é a Tenda é uma forma de se divertir enquanto espera o pai. “Já é a terceira noite que estou vindo, meu pai trabalha no Arraial, e aqui acaba sendo um local que posso me divertir enquanto espero”, citou.

Conforme a diretora do departamento de Biblioteca Pública Infantil, Tânia Magalhães, a aceitação das crianças tem sido positiva. “Já é o terceiro ano que montamos a tenda literária no Arraial e todas as vezes tivemos a adesão das crianças, e isso nos incentiva a continuar esse projeto lindo”, disse.

Nesta segunda-feira, 26, a programação começou às 17h, com a apresentação do Palhaço Xuxu, atividades de pinturas, leitura dirigida, musicalização, além de apresentação de teatro e sorteios.

Programação

Nesta terça-feira, 27, a programação começa às 17h, com o show da palhaça Denise, atividade de pintura, leitura compartilhada e sorteio literário.

Thalyta Andrade