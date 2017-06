Arraial do Anauá: Concurso de Quadrilhas premia destaques especiais

O Concurso de Quadrilhas do 26° Arraial do Anauá teve início na noite deste domingo, 25, com a apresentação da campeã do ano passado, Coração Caipira. Também se apresentaram as quadrilhas Filhos de Macunaima, Agitação Caipira e Amor Caipira. O público lotou as arquibancadas do anfiteatro, com muita animação, apesar da chuva. Todo o espetáculo foi transmitido ao vivo pela página do Governo de Roraima no Facebook (govrr) e pelo Instagram (govroraima). O concurso deste ano trás novidades na premiação.

A aposentada Maria Lourdes, 67 anos, aguarda ansiosamente o mês de junho para acompanhar de perto o concurso de quadrilhas juninas. Neste domingo, 25, ela estava na arquibancada do Anfiteatro do Parque Anauá com a família e assistiu do início ao fim as apresentações das quatro primeiras equipes.

Para o 26º Arraial do Anauá, o tradicional concurso de quadrilhas veio com uma novidade: além da premiação tradicional para os três primeiros lugares, serão premiados o melhor casal de noivos, a melhor música, o melhor animador e o melhor padre.

A novidade agradou dona Lourdes, que afirmou ter percebido os dançarinos mais motivados. “Acho que é uma maneira de incentivar todos os participantes. A gente sabe que dançar quadrilha é uma paixão, mas também sabemos que muitos vivem disso. Então, os prêmios individuais deram um ânimo novo. E, como sempre, está tudo muito bonito”, pontuou a aposentada.

Conforme a coordenadora do concurso, Jonayana Rodrigues, 24 quadrilhas participam da competição, sendo 12 no grupo especial e 12 no grupo de acesso. As quadrilhas estão sendo julgadas em nove quesitos: o casamento, animador, coreografia, figurino, música, tema, animação, casal de noivos e evolução. As notas variam de 07 a 10, a depender da avaliação de cada julgador.

Ela explicou que a Secult (Secretaria Estadual de Cultura) faz uma rigorosa seleção dos julgadores. “São pessoas formadas nos mais diversos temas culturais, além de produtores e influenciadores experientes”, frisou. Este ano o concurso conta com 11 jurados, sendo nove principais e dois suplentes, caso algum falte.

No total serão pagos R$ 29 mil em prêmios. No grupo especial, o primeiro colocado leva R$ 10 mil, o segundo colocado R$ 8 mil e o terceiro, receberá R$ 5 mil, totalizando R$ 23 mil. No grupo de acesso, a premiação total é de R$ 16 mil, sendo R$ 8 mil, R$ 5 e R$ 3 mil para o primeiro, segundo e terceiro lugares respectivamente.

Para fomentar a tradição das quadrilhas juninas no Estado, o governo repassou este ano o valor total de R$ 720 mil para os dois grupos de quadrilhas do arraial. Todas as quadrilhas que se inscreverem e se apresentaram no concurso vão receber um certificado de participação.

No total serão seis noites de competição, com quatro quadrilhas se apresentando a cada noite, sendo sempre as duas primeiras do grupo de acesso e as duas últimas do grupo especial. A apuração dos votos ocorre no dia 1° de julho, no Forródromo do Parque, a partir das 10h da manhã.

Confira a programação das seis noites de competição:

Segunda 26/06

Quadrilha Tradição Macuxi

Quadrilha Paixão do Sertão

Quadrilha Zé Monteirão

Quadrilha Sinhá Benta

Terça 27/06

Quadrilha Matuta Encantada

Quadrilha Coração do Sertão

Quadrilha Explosão Caipira

Quadrilha Perdidos na Roça

Quarta 28/06

Quadrilha Luar do Sertão

Quadrilha São Vicente

Quadrilha Garranxé

Quadrilha Escola Forrozão

Quinta 29/06

Quadrilha Macedão

Quadrilha Arrasta pé

Quadrilha Gonzagão

Quadrilha Xamego da Roça

Sexta 30/06

Quadrilha Coração de Estudante

Quadrilha Explosão Junina

Quadrilha Estrela Junina

Quadrilha Eita Junino

Jéssica Laurie