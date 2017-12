Arraial do Anauá: comida mineira foi atração da barraca Cidadania Caipira

Com um tema diferente a cada dia, a barraca Cidadania Caipira é uma das atrações do 26º Arraial do Anauá. A cada dia, uma secretaria diferente disponibiliza ao público uma gastronomia distinta e, nesta segunda-feira, 26, foi a vez da Secretaria Estadual de Saúde (Sesau), que trouxe pratos típicos da comida mineira e uma banda para animar os visitantes com música sertaneja e forró pé de serra.

O cardápio teve clássicos da comida mineira, como o feijão tropeiro, galinhada, churrasquinho mineiro, além dos complementos básicos como vatapá, vinagrete, arroz e farofa. Um dos queridinhos do cardápio foi o tutu de feijão.

A estudante Lucineide Santos, de 29 anos, elogiou o cardápio servido e a programação do evento, e ficou ainda mais feliz por saber que o valor arrecadado será investido em ações sociais. “Vim por indicação da minha mãe e gostei da comida, tanto que vou voltar aqui em outros dias, ainda mais depois de saber que é uma ação beneficente”, disse.

Já o assistente administrativo Elson de Oliveira, de 24 anos, que é cearense, disse que foi atraído à barraca pelo visual e pelo cheiro. “Vim pelo cheiro da galinhada e adorei. Gostei muito da organização, do preço justo e vou querer voltar no dia da noite nordestina”, contou.

O secretário estadual de Saúde, César Penna, explicou que a coordenação do evento foi encabeçada por colaboradores voluntários. “Foi notório o empenho dos servidores, tanto em participarem ativamente da organização dessa noite, quanto em virem prestigiar com seus familiares e amigos”, ressaltou.

Programação

Nesta terça-feira, 27, a Casa Civil irá levar a gastronomia latina para o arraial. Na quarta-feira, o cardápio oriental estará a cargo da Secretaria de Infraestrutura (Seinf). Na quinta-feira, a Secretaria Estadual de Cultura (Secult) irá oferecer comida gaúcha. Enquanto isso, na sexta, a Secretaria de Educação e Desportos (Seed) trará ao público a culinária carioca. No sábado, terá iguarias do Ceará pela Controladoria Geral do Estado de Roraima e, no domingo, encerramento do arraial, a PM (Polícia Militar) vai estar à frente da Noite Nordestina.

Renda

No arraial do ano passado, a Cidadania Caipira arrecadou pouco mais de R$ 17 mil. Esse recurso se transformou em brinquedos, jogos pedagógicos, chuteiras e kits para prática de esporte das crianças e adolescentes do Clube de Mães da Vila do Trairão, no município de Amajari, e para os alunos da Escola do Atleta.

Yana Lima