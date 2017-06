Arraial do Anauá: apresentações de quadrilhas animam a quinta noite de festejo

O concurso de quadrilhas juninas é sem dúvida um dos principais atrativos dos grandes arraiais realizados Brasil a fora, e em Roraima não é diferente. Concorrentes dos grupos de Acesso e Especial se empenham em levar o melhor para o tablado e disputar o título.

Com temas que vão desde o amor entre Lampião e Maria Bonita até as danças folclóricas tradicionais de festas juninas, as equipes animam o público e disputam o favoritismo dos jurados.

O primeiro Arraial da quadrilha Luar do Sertão trouxe o tema “Verdadeiras danças folclóricas do São João”. Foram seis meses de ensaio para buscar um bom resultado. “Apesar de sermos uma quadrilha nova, vamos lutar pelo título e subir para o grupo Especial. É um trabalho cansativo, mas gratificante e de muita responsabilidade”, comentou o presidente da quadrilha Dirceu Nascimento.

Com nome de Santo homenageado em Junho, Simão Pedro Costa, presidente da Quadrilha São Vicente está a frente do grupo que apresentou o tema “Na Bahia de Todos os Santos tem São João”.

“Estamos no grupo de acesso e quem sabe esse ano a gente consiga entrar no grupo especial. Ensaiamos bastante, estamos super empolgados e se apresentar no Arraial do Anauá é um privilégio”, disse.

Grupo Especial

A concorrência fica mais acirrada quando o assunto é o Grupo Especial. “Lampião e Maria Bonita, um amor no São João” foi o tema que a Garranxê trouxe para lutar pelo título.

“Estamos em crescimento constante, e na luta há quatro anos. Conseguimos nos manter no grupo especial no Arraial do Anauá e estamos na disputa para ganhar, mas o mais importante é fazer um bom trabalho e agradar o público”, afirmou o animador Aderval da Rocha.

Dez anos de experiência e muitos títulos conquistados dentro e fora do Estado. É a bagagem que a Escola Forrozão levou para o tablado para apresentar o “São João acenda a fogueira do meu coração”.

“Nossa expectativa é a melhor possível, pois trabalhamos e ensaiamos muito para realizar uma boa apresentação. Sabemos que não é fácil, pois às adversárias são muito boas, mas confiamos na nossa experiência”, disse Mário Moura, animador da quadrilha.

Programação

Nesta quinta-feira, 28, já a partir das 17h começa a programação na Tenda Literária com o show do Palhaço Xuxu. Também haverá atividades de pintura, leitura, produção textual e o sorteio literário.

No Anfiteatro José Celestino da Luz, a partir das 19h tem apresentação da Ciranda do Thianguá. Às 20h começa o concurso de quadrilhas com a Quadrilha Macedão, seguida pela Arrasta Pé, Gonzagão e Xamego na Roça.

No palco alternativo tem o Grupo Banda do Lira, a partir das 21h e no Forródromo o show ficará por conta de Neto Andrade e banda, da banda Paçoquinha e da atração nacional da 26ª edição do Arraial do Anauá, o Trio Nordestino.

