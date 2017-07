Arraial do Anauá: apresentação das quadrilhas juninas campeãs encerra o evento

Mais de duas mil pessoas prestigiaram a apresentação das quadrilhas campeãs dos grupos especial e de acesso do 26º Arraial do Anauá – Do Caburaí ao Chuí: O melhor arraial do Brasil é aqui!, na noite deste domingo, 2, no Anfiteatro.

Com o tema ‘Maravilhosa Mulher’ a quadrilha Coração Caipira foi a campeã do grupo de especial pelo segundo ano consecutivo, e trouxe para o tablado a criação e valorização das mulheres. O enredo mostrou a sensibilidade e a força do sexo feminino, e os 42 casais do grupo encantaram o público.

Em Julho, a Coração Caipira, campeã do grupo especial disputa o concurso nacional de quadrilhas que este ano acontece na cidade Palmas, estado do Tocantins.

“Esse título é fruto de muito empenho e dedicação de todos os integrantes. Será um privilégio enorme poder representar nosso Estado no concurso nacional. Vamos levar o mesmo tema e buscar o título nacional”, mencionou Elinalva Barros, vice-presidente do grupo Coração Caipira.

Segundo Andressa Matos, que acompanhou as apresentações das campeãs, o título foi merecido. “O tema foi muito bem escolhido, mostra a força e batalha diária das mulheres. As demais ganhadoras do concurso também fizeram apresentações lindas e ricas em detalhes”, avaliou

Com uma declaração de amor à Boa Vista, muita alegria e com o mesmo entusiasmo a quadrilha Eita Junino, segundo lugar do grupo especial subiu no tablado e encantou os visitantes com uma retrospectiva aos anos 60. Os detalhes dos vestidos de bolinha e calças boca de sino relembraram os momentos incríveis da jovem guarda.

E se recordar é viver, o tema da quadrilha Agitação Caipira movimentou o público e conquistou o primeiro lugar do grupo de acesso e no ano que vem sobe para o grupo especial. Com muita emoção trouxe na última apresentação a lembrança e a origem das verdadeiras quadrilhas juninas.

“Não podemos deixar a verdadeira chama do arraial apagar, pois nossa apresentação inicia com trajes de chita, tão comum nos tradicionais arraiais, a troca de roupa acontece durante a apresentação, mostrando que valorizamos a tradição e a modernidade”, citou Adriano pontes, presidente da quadrilha.

Ao todo, 24 quadrilhas participaram do concurso, sendo 12 no grupo de acesso e mais 12 no grupo especial. A quadrilha Explosão Junina conquistou o 2º lugar no concurso pelo grupo de acesso, e o terceiro lugar ficou com a quadrilha Arrasta Pé. No Grupo Especial, o terceiro lugar ficou com a quadrilha Sinhá Benta.

Premiação

Para o Grupo Especial, a premiação foi de R$ 10 mil para a 1ª colocada, R$ 8 mil para 2º lugar, e R$ 5 mil para o 3º. Já para Grupo de Acesso a 1ª colocada recebeu R$ 8 mil, a 2ª R$ 5 mil, e a 3ª, R$ 3 mil.

Neuzelir Moreira