Armas de Fogo: guardas civis iniciam nova etapa do curso de tiro

A turma composta por 37 guardas civis municipais que participam do Curso de Capacitação Técnica para Manuseio de Arma de Fogo de Repetição e Semi-automática iniciaram na última semana uma nova etapa do treinamento, onde foram a campo aprender as técnicas e fundamento de tiro. Os exercícios acontecem na Academia de Polícia Integrada Coronel Márcio Santiago.

Os guardas civis aplicam os conhecimentos relacionados a cadência tiro a tiro (em seco) com revólver 38, pistola 380 e espingarda calibre 20, noções táticas e de manuseio adequado entre outras atividades que precedem o exercício de tiro real, previsto para a próxima semana. Eles também já passaram pela aprendizagem sobre o funcionamento dos armamentos e os elementos que os compõem.

“Nessa primeira etapa, habilitaremos 150 guardas civis para o uso de armas de fogo. Isso nos dá uma condição melhor para prestarmos serviços de qualidades dentro de nossas competências legais e atender ao cidadão quando formos solicitados. É uma segurança a mais em nossos atendimentos”, afirmou o superintendente da Guarda Civil, inspetor Murilo Santos.

O curso é resultado de um convênio firmado em fevereiro de 2016 entre a Prefeitura de Boa Vista e a Polícia Federal. A Guarda Civil cumpriu todos os requisitos exigidos para a concessão dos postes de armas, como avaliações físicas, psicológicas e técnicas. Os alunos das quatro primeiras turmas foram escolhidos de acordo com a necessidade do posto de serviço e dos grupos táticos.

Fábio Cavalcante