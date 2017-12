Área de Interesse Social é transformada com obras de infraestrutura

Quando a vendedora Luana Cristina mudou para o Nova Esperança, seu sonho era mesmo viver em um lugar melhor. A área, localizada no bairro Equatorial não tinha nenhuma infraestrutura, mas Luana sempre acreditou que as coisas iam melhorar.

Nesta quinta-feira, 21, a vendedora participou da entrega do pacote de obras executadas no bairro e não escondeu a alegria de ver o local transformado. “Quando vim morar aqui, tudo isso era só lama. A gente tinha muita dificuldade de entrar até de carro. Hoje, com essas melhorias, meu filho vai poder andar de bicicleta com tranquilidade e nossas casas ficam mais valorizadas”, disse.

O Nova Esperança ganhou obras de asfalto, drenagem, calçada, iluminação e toda a sinalização de trânsito. O serviço foi feito pela Prefeitura de Boa Vista com os recursos garantidos pelo senador Romero Jucá.

“Estou muito feliz em voltar aqui cumprindo o compromisso que assumi de ajudar na organização dessa área. Hoje, o Nova Esperança é um local estruturado com asfalto, drenagem, calçada e iluminação, que oferece uma condição muito melhor de tranquilidade para essas famílias”, afirmou o senador.

Esta é a segunda Área de Interesse Social atendida este ano com obras de infraestrutura. Para a prefeita Teresa Surita, esse trabalho representa um avanço na organização da cidade e na melhoria de qualidade de vida das pessoas. “Quando a gente entrou nessa área, a situação verificada era muito difícil. Mas, com ajuda do senador Romero Jucá que liberou os recursos, conseguimos atender com qualidade todas as 552 pessoas que vivem no Nova Esperança. Peço que todos os moradores colaborem, cuidando do lixo, mantendo suas ruas limpas e bonitas como estamos vendo agora”, disse a prefeita.

Serviços

O Nova Esperança foi declarado área de interesse social em 2011. O conjunto de obras de infraestrutura foi executado atendendo sete ruas. O local recebeu 2 km de asfalto, 1,3 km de drenagem, 3,6 km de calçadas, sarjeta e meio-fio.

Mais investimentos

O senador Romero Jucá também garantiu apoio para urbanização de duas outras duas áreas de Boa Vista: o João de Barro e o Pedra Pintada. O serviço nesses locais deve começar a partir do próximo ano.