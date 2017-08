Arco Norte: Projeto do deputado Remídio assegura integração da região amazônica

Foi aprovado, nesta quarta-feira, 30, na Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia (CINDRA) da Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei nº 7.252 de 2017, de autoria do deputado Remídio Monai (PR-RR), que tem a finalidade de integrar os estados da região Norte, a partir do prolongamento do traçado da rodovia BR-156 no estado do Amapá.

Remídio Monai acredita que este é mais um passo na consolidação do projeto de interligação do estado de Roraima ao Pará pela rodovia 210. “O prolongamento da BR 156 até o município de Alenquer, no Estado do Pará, vai propiciar a ligação com a BR 163 e, posteriormente, com a BR 210. A intenção é assegurar uma rota logística que integre Roraima ao restante de país”, defendeu o parlamentar.

O deputado salientou que a partir do estudo do Arco Norte, realizado no Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados, foi possível identificar uma alternativa para redução dos complicadores da continuação da BR 163 até a rodovia 210. “Estamos avançando na concretização desta importante interligação com o estado de Roraima. O andamento do estudo da BR 210 e as soluções encontradas só reforçam a necessidade da rodovia para o desenvolvimento da nossa região”, ressaltou.

Monai enfatizou ainda a relevância da proposição para os estados do Amapá, Roraima e Pará, que além da integração, vai fomentar o crescimento econômico sustentável e o turismo ecológico. “Este projeto é de grande interesse para o Norte do País. Ele fomenta o desenvolvimento de estados com grande potencial para o agronegócio e amplia as possibilidades para o escoamento de bens e produtos. Além disso, os núcleos habitacionais existentes ao longo da rodovia seriam efetivamente conectados através do acesso rodoviário, o qual, juntamente com a hidrovia, possibilitará a melhoria na qualidade de vida da população”, afirmou.

Karinna Bevilaqua