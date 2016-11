Aquisição de novos computadores vai melhorar atendimento no Detran-RR

O Departamento Estadual de Trânsito de Roraima (Detran-RR), com o projeto do presidente Chicão da Silveira, em modernizar e reestruturar o órgão, adquiriu novos computadores para todos os setores, que serão entregues ao chefe de seção de informática nesta quarta-feira, 23, às 9h30, em seu gabinete.

Até o fim do ano, todos os setores do Detran-RR devem estar com 100% desses novos equipamentos instalados, conforme explicou o presidente. “Nossa prioridade é fazer a reestruturação e modernização para que os servidores do Detran tenham uma melhor qualidade em seu serviço. Estamos já distribuindo as primeiras máquinas que chegaram e, esperamos que até o fim do ano ou no máximo em janeiro, já estejamos com a totalidade desses computadores instalados nos setores”, disse Chicão da Silveira.

O Detran-RR está passando por uma reestruturação e, além destes computadores, no último dia 8 de novembro, o presidente já havia entregado 10 smartphones novos e 16 capacetes para a fiscalização.

“Todos os setores serão beneficiados com uma reestruturação e modernização. Estamos começando pelos setores e serviços que tinham maior urgência. Esse foi um dos pedidos da nossa governadora, reestruturar e modernizar, e, aos poucos, vamos fazer do Detran Roraima um exemplo de modelo a ser seguido”, concluiu Chicão da Silveira.

Melhoria no atendimento

Essa modernização, além de melhorar a qualidade de vida dos servidores do Detran-RR, também vai facilitar a vida do usuário, já que com essas novas máquinas alguns serviços ganharão uma modernização, como por exemplo atendimento eletrônico.

“Com certeza essa modernização vai melhorar a vida dos usuários, pois antes a senha era em forma de papel e agora temos as chamadas feitas de forma eletrônica. E com isso até os guichês de atendimentos foram separados por serviços. Com certeza, um grande avanço para nós usuários”, disse a servidora Pública Josimari Vicentin.

Fernando D’Gilfa