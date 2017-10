Aprovado Título de Cidadã Boavistense à jornalista e empresária Daniele Albuquerque

Em turno único, a Câmara de Boa Vista aprovou nesta terça-feira, 2, por 18 votos, o Projeto de Decreto Legislativo 44/2017, do segundo-secretário Albuquerque (PC do B), que concede o Título de Cidadã Boavistense à jornalista e empresária Daniele Albuquerque, “por sua inestimável contribuição com o desenvolvimento socioeconômico da cidade”.

A solenidade de entrega da honraria será no plenário Estácio Pereira de Mello, mas ainda não tem data definida. Ao receber o título, a homenageada tornar-se-á conterrânea de Boa Vista, mesmo que não tenha nascido na cidade.

Daniele Fonseca de Albuquerque Ladislau nasceu em Porto Velho (RO), tem 40 anos e mora em Roraima desde os dois anos de idade, quando seus pais fixaram residência no antigo Território Federal.

Além de ser formada em Direito pela Faculdade Cathedral, Daniele Albuquerque é bacharel em Comunicação Social (Jornalismo) pela Universidade Federal de Roraima (UFRR) – nesta área, atua há cerca de 20 anos. Trabalhou em vários veículos de comunicação, entre eles, a TV Boa Vista (afiliada à Rede TV!), onde foi diretora.

Apresenta há sete anos um programa televisivo no Estado. É casada com o advogado Alex Ladislau, com quem tem dois filhos.

José Lucas