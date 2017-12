Aprovado projeto que proíbe cobrança de taxa de religação de água e energia elétrica

O projeto de lei que proíbe a cobrança de taxa de religação por parte das empresas concessionárias de fornecimento de energia elétrica e água do Estado de Roraima, por atraso no pagamento das faturas foi aprovado por unanimidade nesta terça-feira, 05.12, na Assembleia Legislativa. .

A matéria segue para sanção governamental e prevê que, no caso de corte de fornecimento por atraso no pagamento do débito, as concessionárias restabelecerão o fornecimento do serviço, sem qualquer ônus ao consumidor, no prazo máximo de 24 horas.

As concessionárias deverão informar ao consumidor sobre a gratuidade do serviço de religação, em suas respectivas faturas de cobrança e em seus sites eletrônicos. Em caso de descumprimento da lei, as concessionárias serão multadas em 500 UFERR`s (Unidade Fiscal do Estado de Roraima), sem prejuízos das medidas previstas no Código de Defesa do Consumidor.

O parlamentar explica que o fornecimento de energia elétrica e água são serviços essenciais, cuja fruição é inerente à dignidade da pessoa humana, admitida sua suspensão em situações excepcionais. E o projeto visa corrigir uma situação que ele entende ser injusta, visto que a religação desses serviços decorre do adimplemento, que obriga o restabelecimento do fornecimento da água e energia elétrica.

“Uma vez pago o débito pelo consumidor, é obrigação da empresa restabelecer, de imediato, o fornecimento. O usuário que já paga pelos serviços, não pode ser cobrado para ter acesso aos serviços, até porque efetuou o pagamento quando solicitou a ligação pela primeira vez. Ele está sendo duplamente penalizado, no início com a suspensão do serviço e depois com a cobrança pela religação”, destaca.