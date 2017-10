Aprovada medalha de honra ‘Laucides Oliveira’ à jornalista Marleide Cavalcante

Em turno único, a Câmara de Boa Vista aprovou por 15 votos, nesta terça-feira, 17, o Projeto de Decreto Legislativo 48/2017, da vereadora Mirian Reis (PHS), que concede a Medalha de Honra ao Mérito Laucides Oliveira à jornalista Marleide Cavalcante, “por seus trabalhos profissionais e sociais”.

O decreto será promulgado pelo presidente da Câmara, vereador Mauricélio Fernandes (PMDB), e seguirá para a publicação no Diário Oficial do Município. A solenidade de entrega da honraria será no Plenário Estácio Pereira de Mello, mas ainda não tem data definida.

Apresentadora dos programas Bom Dia Cidade e Margem Cultural, na TV Ativa, Marleide Socorro Cavalcante Inácio tem 43 anos e carrega uma longa história com a Comunicação de Roraima.

Formada em Comunicação Social (Jornalismo) pela Universidade Federal de Roraima (UFRR), foi diretora do Núcleo de Rádio e TV Universitária (NRTU) da UFRR. Na função, ajudou a implantar a Rádio Universitária 95,9 FM.

Como diretora do NRTU de 2008 a 2013, atuou ativamente na área da TV Pública com direção e produção de projetos na área de televisiva e radiofônica, documentários, programas, grandes reportagens e vídeos educativos sobre o Estado de Roraima, Amazônia e Países vizinhos. Os materiais obtiveram visibilidade nacional e internacional, pela TV Brasil.

Marleide Cavalcante também foi vice-presidente de marketing nacional da Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e Culturais (Abepec) e representante regional do Comitê de Rede Nacional da Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Além disso, a jornalista foi assessora especial da Univirr (Universidade Virtual de Roraima), assessora de Comunicação da Assembleia Legislativa de Roraima e repórter da Folha de Boa Vista.

José Lucas