Aprovação da PEC 199 garante enquadramento de servidores

Uma conquista histórica. Assim foi definida a aprovação da PEC 199, realizada nesta terça-feira, 28, na Câmara Federal. Com a união da bancada de Roraima e do Amapá, a proposta que prevê a inclusão no quadro da união de funcionários que tiveram qualquer tipo de vínculo trabalhista com os ex-territórios entre 1988 e outubro de 1993, foi aprovada pela maioria.

O projeto é de autoria do líder do governo e senador Romero Jucá (PMDB). Conforme definiu o próprio parlamentar, a PEC 199 representa a correção de uma injustiça cometida com os servidores públicos que ajudaram na construção dos novos Estados. “Essa é uma vitória para Roraima e para os servidores que vão ter direito ao enquadramento. Precisávamos de 308 votos e conseguimos 340, favorecendo quem não conseguiu o enquadramento através da Emenda Constituição 79. Conseguimos agora ajudar o maior número de pessoas e fazer justiça com essas famílias”, disse.

Jucá explicou ainda que está trabalhando em articulação com o presidente do Congresso, Eunício Oliveira, para agilizar a promulgação da PEC. Em seguida, será a proposta segue para a regulamentação. Há um prazo de 90 dias para que isso aconteça. “As pessoas têm pressa. Muita gente não acreditou, muita gente jogou pedra, andaram dizendo que era jogada política eleitoral e está ai. Aprovamos agora, e não é ano eleitoral. Os deputados fizeram um bom trabalho de articulação e garantimos essa conquista que vai transformar vida”, disse Jucá.

Após a regulamentação, a documentação apresentada pelos servidores será verificada pela Comissão do Ministério do Planejamento, que publicará a lista com o resultado dessa análise, etapa final do enquadramento.