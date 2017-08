Apresentação de capoeira abre Semana da Pessoa com Deficiência

Teve início nesta segunda-feira, 21, a programação alusiva à Semana da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, promovida pela Setrabes (Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social), por meio da Rede Cidadania Atenção Especial. A apresentação na Escola Estadual Fernando Grangeiro de Menezes, bairro Caranã, reuniu 30 usuários da unidade para apresentação de capoeira.

Josué Bentes, de 12 anos, que nunca havia praticado o esporte, entrou na roda e aproveitou a oportunidade. “Achei muito legal que todos participaram juntos. Tenho com amigos com deficiência na minha sala e por isso acho muito importante essa atividade”, garantiu.

A Escola com 350 alunos possui dez estudantes com deficiência, por isso essa atividade ajuda a potencializar essa inclusão. “É uma oportunidade importante de interação e pretendemos realizar durante o ano todo atividades de sensibilização como essa”, ressaltou a diretora da escola, Maria Salete Gomes Rodrigues.

A diretora da Rede Cidadania Atenção Especial, Patrícia Lima, enfatizou que a programação “busca divulgar os trabalhos desenvolvidos pela instituição, visando levar ao público informações sobre o exercício pleno e os direitos das pessoas com deficiência”, concluiu.

Programação

21 de agosto:

19h – Apresentação do balé baby na Escola Municipal Profª Carmem Eugênia Macaggi.

22 de agosto:

15h – Apresentação de dança (valsa) na Escola Municipal Professora Amazona de Oliveira Monteiro.

23 de agosto:

Apresentação dos centros, exposição de materiais e visitação à Oficina Horta e Jardim da Rede Cidadania Atenção Especial

9h – Abertura com o coral da unidade e apresentações do Centro Estadual de Estimulação Precoce e do CAE-BV;

9h30 – Demonstração de Bocha Adaptada na Escola Municipal Profª Carmem Eugênia Macaggi;

15h – Abertura com coral da unidade e apresentações do CER-II (Centro Especializado em Reabilitação Física e Intelectual) e da UCP (Unidade de Capacitação e Produção).

24 de agosto:

15h – Apresentação de capoeira na Escola Estadual Fernando Grangeiro de Menezes.

Simone Cesário