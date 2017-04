Aplicativo facilita contratação de construtora ou profissional da área de construção civil

Na busca por facilitar as vida das pessoas na hora de contratar uma construtora, ou um profissional da área de construção civil, foi lançado recentemente o Aplicativo “Constrói Aí?”, que reúne em um só lugar pedreiros, carpinteiros, pintores, entre outros profissionais da área. No aplicativo também é possível ver a avaliação das pessoas que contrataram esses serviços, o que facilita na hora da contratação.

Nesta primeira versão, o APP está disponível para dispositivos com sistema operacional Android. Para baixar o aplicativo, basta acessar a Play Store e fazer o download gratuitamente, sendo necessária a realização de um cadastro. Desde o recente lançamento o aplicativo já conta com mais de 180 profissionais inscritos de diferentes estados, entre eles Roraima, Brasília e Paraná.

No aplicativo, os profissionais podem ser localizados por categorias, onde também são separados por regiões, abrindo oportunidade para cadastro de profissionais e usuários de outras localidades também usufruírem dessa inovação. Atualmente cerca de 250 contratantes já estão utilizando o App.

Sobre o projeto

O projeto foi criado para participar do Programa Inova Senai, que busca destacar as ideias relevantes desenvolvidas por alunos, professores e técnicos das unidades dos departamentos regionais do SENAI em todo o país. Os autores do Projeto foram Marcelo Bruno Bedoni, Cláudia Iris da Silva Viriato (ex-alunos do SENAI), Matheus Bedoni e Handerson Oliveira (Instrutor da Área de Informática do Senai).

O trabalho da equipe do Senai Roraima ficou em 8º lugar dentre os mais de 300 projetos inscritos de todo Brasil. Eles apresentaram o aplicativo na Olimpíada do Conhecimento, maior evento de educação profissional da América Latina, que aconteceu em novembro, na capital Brasília.

Allynny Farias