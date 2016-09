Aplicativo: eleitor pode consultar local de votação e apuração de votos

As eleições brasileiras são internacionalmente reconhecidas pelo seu alto nível tecnológico e para compor esse cenário de inovações, a Justiça Eleitoral disponibiliza uma série de aplicativos para dispositivos móveis – smartphones e tablets (iOs e Android) – que terão a função de auxiliar os eleitores e os próprios servidores.

O aplicativo “Onde votar ou justificar”, por exemplo, foi criado para facilitar o acesso do eleitor brasileiro ao local de votação e aos postos de justificativa em todo o Brasil, caso esteja fora do seu domicílio eleitoral. O aplicativo funciona como um guia que auxilia os eleitores que estão em dúvida sobre a zona ou seção em que votam, permitindo ao cidadão fazer a consulta de forma rápida e segura, diretamente das bases de dados da Justiça Eleitoral.

Já o aplicativo “Boletim na Mão” possibilita ao eleitor conferir o resultado de qualquer seção eleitoral, por meio do código QR – um código de barras em 2D que pode ser escaneado pela maioria dos aparelhos celulares que têm câmera fotográfica. A ferramenta permite que o cidadão acesse, de forma rápida, segura e simplificada as informações contidas nos Boletins de Urna (BU), que são impressos após o encerramento da votação e afixados em quadros de aviso nas seções eleitorais.

E por meio do aplicativo “Resultados” é possível acompanhar, em tempo real, os dados do resultado da eleição em todo o Brasil e visualizá-los a partir de consulta nominal, que apresenta o quantitativo de votos totalizados para cada candidato com a indicação dos eleitos ou dos que foram para o segundo turno. Também permite selecionar os candidatos favoritos e selecioná-los para acompanhar a apuração.

Para o coordenador de eleições do TRE-RR, Fábio Barros, desde que o processo se tornou informatizado, há 20 anos, o compromisso da Justiça Eleitoral é justamente utilizar os recursos e as funcionalidades que a tecnologia dispõe para modernizar o processo. “A intenção é proporcionar ao eleitor uma maior praticidade, comodidade e agilidade e a tecnologia é fundamental para atender esse intuito. As informações que o eleitor precisa estão, literalmente, não mão, basta acessar o aplicativo”, disse.