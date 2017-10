Apenas serviços essenciais serão mantidos no feriado prolongado

A Prefeitura de Boa Vista informa que na quinta-feira, 12, dia de Nossa Senhora Aparecida (padroeira do Brasil) e na sexta-feira, 13, ponto facultativo, as repartições públicas municipais e as unidades básicas de saúde não funcionarão. Serão mantidos apenas os serviços essenciais de coleta de lixo domiciliar, Guarda Municipal, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Urgência e Emergência do Hospital da Criança Santo Antônio, serviços da Superintendência Municipal de Trânsito (Smtran) e a Central de Atendimento 156.

Transporte Público

No feriado de quinta-feira, 12, os ônibus circularão com 85% da frota e táxi lotação de 8h ao meio dia. Na sexta-feira, 13, ponto facultativo, os ônibus também circularão com 85% da frota e o táxi lotação funcionará normalmente o normal das 6h às 20h. No sábado, 14, a frota de ônibus vai funcionar com 85% dos veículos e o táxi lotação das 6h às 14h. No dia 15, domingo, os ônibus vão circular com 65% da frota e o táxi lotação das 8h às 12h. Havendo aumento da demanda, a prefeitura disponibilizará ônibus extra.

Gleide Rodrigues