Apae recebe kits para Corrida Internacional 9 de Julho

A 17ª edição da Corrida Internacional 9 de Julho terá a participação de pessoas com deficiência e a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais Boa Vista (Apae) receberá a doação de 150 kits, através da Fetec (Fundação de Educação, Turismo, Esporte e Cultura). A iniciativa busca promover e estimular a prática desportiva entre as pessoas com deficiência.

“Além da participação, essa iniciativa vai motivar a prática saudável dos esportes, ação importante para o desenvolvimento motor das pessoas com deficiências. Esperamos a participação de todos e agradecemos a Fetec por incluir essa parcela da sociedade em eventos dessa magnitude”, comemorou o presidente da Apae, Bruno Perez.

As inscrições deverão ser feitas na Sede da Apae, localizada no terminal Caimbé, na Avenida dos Imigrantes, 1.612, sala 33 – destacou Adonay. A unidade funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Sede

Em breve, o município de Boa Vista terá a sua primeira sede, no bairro Liberdade. Na nova sede funcionará os consultórios da associação co atendimentos de psicológos, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e fonoaudiólogos. Atualmente, a unidade já cadastrou mais de 160 pessoas. A expectativa é que em maio a Apae inicie as atividades. Além dos atendimentos, os alunos contarão com a parceria do Centro de Treinamento (CT Aikithai) que oferece aulas de Muaythai Navarach. Mais informações sobre a Apae podem ser adquiridas pelo telefone (95)3625-1417 e por email: apaeboavista@gmail.com.