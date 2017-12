Apae comemora com usuários e amigos sua primeira festa de natal em RR

O ano de 2017 foi de vitórias para Apae Boa Vista (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e com a chegada do fim de ano, a unidade já se programa para celebrar as festas de natal, a primeira da unidade.

A festa de Natal com os amigos, usuários, padrinhos e voluntários será realizada dia 19 de dezembro, a partir das 15h na sede da associação e terá entrega dos presentes arrecadados através da campanha “Cartinha de Natal da Apae”.

Além da confraternização, os convidados terão um momento de reflexão e balanço das ações desenvolvidas durante o ano, com a apresentação de um representante da igreja católica, num ato ecumênico com o Diácono Augusto Monteiro.

“Será um momento de agradecer todas as conquistas e abençoar nossa sede, pois conseguimos êxito em tudo que fizemos. Nossa batalha foi grande, mas foi muito compensador. Será um natal entre a família apaeana”, afirmou a coordenadora do evento e diretora Social da Apae, Diana Cruz.

A entrega dos presentes terá a presença do Papai Noel e coquetel para os convidados.

A sede da Apae funciona na Rua Edson Castro, 603, bairro Liberdade.

