Apac-RR: Voluntários discutem o melhor local para funcionar a unidade

Representantes da Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE), juntamente com do Tribunal de Justiça de Roraima (TJ-RR), da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejuc), do Conselho do Sistema Prisional e alguns voluntários, estiveram reunidos na terça-feira, 27, para discutir as vias de implantação do método Apac (Associação de Proteção e Assistência aos Condenados) ao sistema prisional do estado.

O principal ponto de discussão da primeira reunião – depois da audiência pública na semana passada – foram alinhar os primeiros passos a serem dados, entre as primeiras tratativas para a implantação da Apac em Roraima seria a escolha do local mais apropriado para a instalação do método.

Os defensores públicos da Vara de Execução Penal, Januário Miranda e Vera Lúcia Pereira, estiveram representando a Defensoria Pública na reunião.

De acordo com a defensora pública, Vera Lúcia Pereira, o local está ainda em fase de estudo e discussão. Na próxima reunião, que já está agendada para o dia 19 de julho, na Sejuc, no período da tarde, segundo ela, deverá ser batido o martelo, pelo menos é a pretensão do grupo para seguir com o calendário de implantação.

“Faremos um apanhado, um levantamento para vermos o local mais viável para iniciarmos efetivamente a Apac”, a defensora ainda explicou que outros estudos serão feitos ao longo da preparação.

O secretário Ronan Marinho sugeriu que o prazo para a análise do local mais adequado fosse em 15 dias. Todos concordaram. “Essa foi a primeira reunião preparatória, não é fácil todos chegarmos a um consenso, mas já há uma determinação da Sejuc de elaborar um estudo para verificar qual a unidade que melhor atenderia e teria melhores condições de absolver essa estratégia de administração da pena, e também a necessidade de fundar essa Associação. Verificaremos ainda quais entidades interessadas em participar da Apac. A Defensoria está encabeçando toda as discussões, então essa primeira reunião foi para gerar esse consenso, não será fácil, é um método inovador, mas nós temos um otimismo muito grande de que isso poderá ser realizado em breve aqui em Roraima”, reafirmou o secretário.

Na oportunidade, a defensora Vera ressaltou que a Defensoria é parceira no método Apac desde quando promoveu a audiência pública na semana passada, segundo ela, foi um sucesso de participação. “Continuaremos firmes e presentes nas discussões mesmo depois de implantada, porque daremos total assistência jurídica aos presos que por ventura venham a participar do método”, garantiu a defensora.

O secretário da Sejuc, Ronan Marinho afirmou que o Governo do Estado está empenhado para a implantação do método. “A Sejuc tem procurado dar a maior transparência, e o interessante é que a governadora Suely Campos já determinou que iniciássemos essas tratativas para absolver essa estratégia de administração de presídio por Apac, então nós estamos seguindo a orientação do nosso governo para trazermos essa forma que é inovadora, menos dispendiosa para a administração do preso e da pena”, disse.

As demais entidades públicas e a própria sociedade civil organizada que tenha interesse em contribuir e participar das discussões a implantação da Apac desde já estão convidadas para a segunda reunião do grupo.

Celton Ramos