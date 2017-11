APABV/PERFIL/6º BEC vence o Torneio de Velocidade 4 Estilos de Natação

Com a diferença de 301 pontos do segundo colocado a equipe da APABV/PERFIL/6º BEC fez 628 pontos e conquistou o Torneio de Velocidade 4 Estilos de Natação, realizado neste sábado, 25, na Vila Olímpica Roberto Marinho. Em segundo lugar ficou a Escolinha da Vila Olímpica/FETEC com 327 pontos, a terceira com 189 pontos foi a Aquática Marinho/ASSOPBM e em quarto a SINPOL com 169 pontos.

As provas foram disputadas braçada por braçada, com diferenças de décimos de segundos em algumas provas.

Yórran Greco, técnico da APABV/PERFIL/6º BEC, disse que o atletas treinaram forte pro evento e agradeceu o apoio da PERFIL, 6º BEC da diretoria do Grecas e dos “paitrocinadores”.

Melhores índices técnicos do evento

Feminino Flávia Cantanhede (Bolsa Atleta/ Galpão do Moises) da Aquática Marinho/ASSOPBM na prova de 50m. Borboleta e Rhuan Dellon Ferreira (Bolsa Atleta) da Aquática Marinho/ASSOPBM nos 50 Borboleta.

Atletas que se destacaram nas categorias Mirim e Petiz

Pré Mirim/mirim 1 Feminino: Kalyne Greco (APABV/PERFIL/6º BEC) 4 medalhas de ouro, 50 m. livre, costas, peito e Borboleta, Masculino: Empatado no número de medalhas, Ivan Souza Júnior (APABV/PERFIL/6º BEC) com 2 de ouro nos 50 C e 50P e Jonatas Silva com ouro nos 50L e 50B. Mirim 2: Kamilli Carvalho (SINPOL) com 4 medalhas de ouro, 50 livre, costas, peito e borboleta. Bernardo Gomes (APABV/PERFIL/6º BEC) com 3 medalhas de ouro nas provas de 50 metros, costas, peito e borboleta.

Petiz: Melyssa da Costa (SINPOL) três medalhas de ouro 50L, 50C e 50 borbo, no masculino Andrey Vitor da Silva (APABV/PERFIL/6º BEC) com ouro 50L, prata nos 50P e 50 Borbo e bronze nos 50C.

A presidente da Federação de Desportos Aquáticos de Roraima (Fedar), Gilda Hupsel, agradeceu o apoio dos Salva Vidas da Defesa Civil da Prefeitura, da Fetec e dos patrocinadores dos atletas e das equipes.

“E lembrando que teremos vários atletas roraimenses no Estadual do Amazonas dias 1º e 2 de dezembro. E que o encerramento do calendário será dia 15 e 16 de dezembro com o Campeonato Estadual de Natação”, destacou.

Os atletas com melhor índice técnicos na sua categoria

Categoria | Atleta | Patrocínio | Prova/indice | Clube

Infantil feminino | Francisca Julia Rabêlo | – | 50L – 335 | APABV/PERFIL/6ºBEC

Infantil masculino | Kaio Lopes | Metalalurgica Perfil/Academia América | 50L – 438 | APABV/PERFIL/6ºBEC

Juvenil feminino | Kaylane Greco | Bolsa Atleta | 50L – 466 | APABV/PERFIL/6ºBEC

Juvenil masculino | Kleberson Silva | Roirahulk | 50L – 496 | APABV/PERFIL/6ºBEC

Júnior feminino | Karisuele Ferreira | – | 50L – 192 | Vila Olimpica/FETEC

Júnior masculino | Rhuan Dellon Ferreira | Bolsa Atleta | 50B – 572 | AMarinho/ASSOPBM

Sênior feminino | Flávia Cantanhede | Bolsa Atleta/Galpão dos Moises | 50B – 470 | A.Marinho/ASSOPBM

Sênior masculino | Greike Terra Marcelino | Bolsa Atleta | 50L – 452 | A.Marinho/ASSOPBM

Os Atletas mais eficientes por Categoria

Categoria | Atleta | Patrocinio | Pontos | Clube

Infantil feminino | Diana Gabrielly Melo | Bolsa Atleta | 21 | APABV/PERFIL/6ºBEC

Infantil masculino | Vaneson da Ativa | – | 26 | APABV/PERFIL/6ºBEC

Juvenil feminino | Meyre Jane Souza | Bolsa Atleta | 29 | APABV/PERFIL/6ºBEC

Juvenil masculino | Matheus Gomes | – | 20 | Vila Olimpica/FETEC

Júnior feminino | Karisuele Ferreira | – | 18 | Vila Olimpica/FETEC

Júnior masculino | Lucas Costa Rabêlo | – | 27 | APABV/PERFIL/6ºBEC

Sênior feminino | Jhennifer Brasil | – | 16 | A.Marinho/ASSOPBM

Sênior masculino | Yórran Greco | – | 21 | APABV/PERFIL/6ºBEC