APABV/Perfil/6º BEC é vice campeã da categoria Infantil no Estadual do Amazonas de Natação

A APABV/Perfil/6ºBEC trouxe o troféu de vice campeã da categoria Infantil, com 199 pontos, o troféu de melhor índice técnico da categoria Juvenil 1, com a atleta Kaylane Greco (Bolsa Atleta), somando 526 pontos, e ainda trouxe o atleta mais eficiente da categoria infantil 1, Lyan Lima, que somou 29 pontos pra sua equipe, além do maior número de medalhas: 13 de ouro, 19 de prata e 14 de bronze, no Estadual do Amazonas de Natação, realizado neste final de semana, em Manaus-AM.

A Aquática Marinho/ASSOPBM ficou com o troféu de terceiro colocado na categoria Júnior/Sênior, com 182 pontos, e troféu de melhor índice técnico na categoria Júnior 1, com Rhuan Dellon Ferreira (Bolsa Atleta), com 560 pontos, e o atleta mais eficiente no Júnior 1, Antonio Uatumã Pires (colégio CUCA), somando 27 pontos pra sua equipe.

O Técnico Yórran Greco comentou que os atletas superaram suas expectativas e o resultado foi muito satisfatório. “Treinamos para esse evento e todos em geral baixaram seus tempos, vencemos muitas provas de velocidade, o revezamento 4x50m Medley misto Juvenil, que foi uma disputa acirrada. Aproveitando, agradeço o apoio dos nossos patrocinadores, Metalurgica Perfil, Amatur, 6º BEC, Grecas, e os patrocinadores dos atletas, o Bolsa Atleta da Prefeitura e, principalmente, aos ‘paitrocinadores’, que estão sempre presentes incentivando a equipe”, destacou, lembrando que na terça-feira começam os treimanentos para o Campeonato Estadual de Roraima, que será dia 15 e 16 de dezembro”, destacou.

A atleta que mais trouxe medalhas de ouro foi Kaylane Greco (Bolsa Atleta) da APABV/PerfilL/6ºBEC, com quatro medalhas de ouro e o troféu de melhor índice técnico.

Roraima ficou com o total de 100 medalhas, sendo 46 da APABV/Perfil/6ºBEC, 37 da Aquática Marinho/ASSOPBM e 17 da SINPOL.

“A Natação de Roraima foi muito bem representada pelas equipes, técnicos, atletas e pais. A cada ano nossos atletas se superam nesse evento. Parabeniza os atletas, técnicos, pais e patrocinadores que acreditam no crescimento da natação roraimense”, adirmou a presidente da Fedar (Federação de Desportos Aquáticos de Roraima), Gilda Hupsel.

Gilvan Costa