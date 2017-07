Anvisa segue sugestão do deputado Hiran Gonçalves e edita nova Resolução para regulamentar serviços de hemodiálise

Após a reunião organizada pelo deputado Hiran Gonçal­ves (PP-RR) para discutir a revogação da Resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de 2014, que exigia que as tubulações dos aparelhos de hemodiálise deveriam ser descartáveis, o presidente da Agência, Jarbas Barbosa, assinou uma nova Resolução alterando o docu­men­to e suspen­dendo por 120 dias as “Boas Práticas de Funcionamento para os Serviços de Diálise” prevista inicialmente. Na reunião, realizada no mês de junho, compareceram deputados Mandetta (DEM-MS), Conceição Sampaio (PP-AM) e Odorico Monteiro (PSB-CE), membros da Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF).

De acordo com a nova Resolução (RDC nº 163, de junho de 2017), durante os quatro meses de suspensão da Resolução de 2014, a Anvisa realizará revisão das evidên­cias científicas, diálogo com sociedades de especialistas e associações de portado­res de doenças renais crônicas, e análise do impacto regulatório da medida.

Segundo o presidente da CSSF, deputado Hiran Gonçal­ves, o presidente Jarbas Barbosa compreendeu a intenção do grupo de parlamentares e acatou a sugestão de rever os procedimentos que estavam prejudicando os próprios pacientes renais crônicos por todo o país. Ele tranquilizou os milhares de pacientes renais crônicos de todo o país, que têm que se submeter às constantes sessões de hemodiálise.

“Nosso esforço foi no sentido de evitar que muitos serviços de hemodiálise fossem multados Brasil afora e que os pacientes portadores de insuficiência renal tenham uma continuidade do seu tratamento”, afirmou. Gonçalves parabenizou a rápida decisão do presidente Jarbas Barbosa de reverter a situação e prontamente informar aos membros da comissão de Seguridade Social e Família sobre a decisão tomada.

Hiran Gonçalves lembrou que o assunto foi trazido ao conhecimento da Comissão de Seguridade pelo deputado Mandetta, durante uma das reuniões deliberativas da comissão no mês de junho.

Na avaliação do deputado Mandetta, a decisão da Anvisa pode ser encarada como uma vitória para os portadores de doenças renais crônicas. O parlamentar informou que já solicitou uma agenda com o ministro da Saúde, Ricardo Barros, para discutir com mais detalhes a questão. “Levei a ele a nossa solicitação junto a Anvisa e que eles, nesses 120 dias, se sentem, revejam os custos, e deem condições para que a Anvisa não tenha que editar uma nova resolução ao final desse tempo.

“O que nós esperamos é que nesses quatro meses, o Ministério da Saúde, a Anvisa e o setor de hemodiálise, que é muito sensível à mudanças, que eles cheguem a um bom termo para que os nossos renais crônicos não sejam penalizados com a interrupção de atendimento”, ponderou.

Benné Mendonça