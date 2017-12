Anjos de Luz lança campanha de natal “Durma Bem” para arrecadar rede e leite

A Associação Grupo de Mães Anjos de Luz (AGMAL), que atualmente atende em torno de 9 mil pessoas com deficiência de todos os municípios de Roraima, iniciou uma campanha natalina chamada “Durma Bem”, para arrecadar em torno de duas mil redes e dois mil pacotes de leite que serão distribuídos aos associados que possuem uma deficiência severa, não têm onde dormir e moram no interior do Estado. Quem quiser doar pode procurar a sede da entidade, localizada na avenida Soldado PM João Alves Brasil, 115, bairro Caranã, ou entrar em contato pelo telefone 99122-4796. A campanha vai até o dia 22 de dezembro.

A presidente da AGMAL, Maria das Dores, explicou que a grande maioria dessas famílias vive abaixo da linha da pobreza e se concentra no interior do Estado. Ela informou que será feita uma triagem bem criteriosa para verificar quem realmente precisa da doação.

“Todos os anos fazemos uma mobilização para arrecadar alimentos para distribuir cesta básica. No entanto, esse ano nós tivemos uma procura muito grande por rede. Como não arrecadamos esse objeto com frequência, resolvemos fazer uma campanha de natal diferente. Convidamos a sociedade para doar um pouco do que tem para proporcionar o bem estar das pessoas com deficiência”, comentou Das Dores.

Histórico

A AGMAL é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, fundada em 4 de setembro de 2008. A filosofia consiste em “promover a aproximação, cooperação e integração dos pais das pessoas com deficiência, proporcionando-lhes uma vida digna com saúde, lazer e integração à sociedade”.

A AGMAL surgiu devido à problemática percebida por um grupo de mães, diante das dificuldades enfrentadas no cotidiano da família com um filho que apresenta algum tipo de deficiência. Dentre elas, estão a acessibilidade, o preconceito, a discriminação, a saúde, o trabalho, os conflitos familiares, a negação da família, falta de condições financeiras entre outras. Por esse motivo, se propôs criar um Grupo de Apoio para ajudar estas famílias que se encontram nesta situação.

Na sede da entidade funciona uma Casa de Apoio (em concessão de uso por parte do governo) para pessoas com deficiência e seus familiares que residem no interior de Roraima e precisam fazer exames e consultas em Boa Vista, dispondo de alimentação e acolhimento.

Além disso, a instituição possui um veículo que faz o deslocamento de associados para hospitais, clínicas e demais órgãos públicos. A entidade recebe doações de pessoas físicas e jurídicas, as quais são utilizadas para manutenção da associação, incluindo despesas com alimentação, água, luz, combustível entre outras. Os alimentos recebidos são distribuídos em forma de cestas básicas aos familiares das pessoas com deficiência, principalmente aquelas em situação de vulnerabilidade social e econômica. A AGMAL também presta assistência às pessoas com deficiência das comunidades indígenas.

Em 23 de dezembro de 2010, a Assembleia Legislativa de Roraima decretou a Associação “Grupo Mães Anjos de Luz” como Utilidade Pública (Decreto Legislativo n.º 036/10). Em 24 de novembro de 2014, a Lei nº 1.590, de iniciativa da Câmara Municipal, declarou de utilidade pública a Associação Grupo de Mães Anjos de Luz.

