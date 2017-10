Aniversário de Roraima: programação começa com palestra para servidores

A semana comemorativa do aniversário de 29 anos de criação do Estado de Roraima começa com palestra para o funcionalismo. De segunda-feira, 2, até quarta-feira, 3, servidores de 44 órgãos da administração direta e indireta poderão assistir, no auditório do Palácio da Cultura, à palestra: Empreendedorismo e Inovação na Gestão Pública, ministrada por Clodoaldo Araújo, vencedor do Programa ‘O Aprendiz’.

O evento, promovido pelo Governo do Estado, ocorrerá nos turnos matutino, das 10h às 12h, e vespertino, das 16h às 18h. Na segunda-feira, pela manhã, participarão servidores das Secretarias de Cultura, de Administração, da Ouvidoria, da Companhia de Águas e Esgotos e dos Institutos de Terras, de Pesos e Medidas e da Previdência.

Na tarde de segunda-feira, será a vez de os funcionários das Secretarias de Agricultura, de Comunicação, de Articulação Municipal e Política Urbana, de Planejamento, do Índio, da Casa Civil, da Procuradoria Geral, do Departamento de Trânsito e da Agência de Defesa Agropecuária assistir à palestra.

Os funcionários das Secretarias de Trabalho e Bem-Estar Social, de Educação, Extraordinária de Gabinete Institucional, da Junta Comercial, da Comissão Permanente de Licitação, da Companhia de Desenvolvimento de Roraima e da Casa Militar participam do evento na terça-feira pela manhã.

À tarde, outro grupo de servidores das Secretarias de Trabalho e Bem-Estar Social, da Educação assistem à palestra. Também na tarde de terça-feira, participam da atividade funcionários das Secretarias da Fazenda, Extraordinária de Gestão Internacional, da Defensoria, da Universidade Estadual, da Rádio Roraima e da Fundação do Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

A ação prossegue na quarta-feira pela manhã, com servidores das Secretarias de Saúde, de Segurança Pública, de Infraestrutura, Extraordinária de Articulação Institucional, da Companhia Energética, do Instituto de Amparo à Ciência e Tecnologia e da Agência Desenvolve-RR. À tarde, participam do evento funcionários das Secretarias de Justiça e Cidadania, da Saúde, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Controladoria e do Cerimonial.

O palestrante

Clodoaldo Araújo tornou-se nacionalmente conhecido ao vencer a edição de 2008 do Programa “O Aprendiz”, reality show de negócios brasileiro. Ele cursou Psicologia e é formado em Engenharia Mecânica e Civil, cursou também Engenharia Humana. Morou nos Estados Unidos onde trabalhou e cursou MBA com ênfase em Empreendedorismo. Retornou ao Brasil para iniciar sua primeira empresa, onde também cursou MBA em Gestão Estratégica de Negócios e Gestão Empresarial e integrou a turma do Empretec do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) em 1999.

Atualmente, Clodoaldo Araújo tem viajado pelo País, realizando trabalhos como consultor e palestrante nas áreas motivacionais e de empreendedorismo.

Atual gestão garantiu nos últimos três anos importantes conquistas para o funcionalismo

Nos últimos três anos, o Governo do Estado beneficiou o funcionalismo público, garantindo avanços em reivindicações antigas. Dentre as conquistas proporcionadas pela atual gestão aos servidores, está o PCCR (Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações) do quadro geral, em vigor desde 1º de janeiro de 2016, que beneficiou cinco mil funcionários.

Além disso, os servidores do quadro geral receberam valores retroativos do PCCR e passaram a receber adicional de qualificação.

Servidores das áreas de Infraestrutura, Agronomia, Veterinária e Economia também tiveram o PCCR aprovado, assegurando a esses segmentos inúmeros direitos, como o adicional de qualificação para os servidores que possuem graduação, pós- graduação, mestrado e doutorado e aumento da remuneração.

Do quadro de funcionários da Educação, mais de três mil receberam progressão horizontal. Houve ainda o enquadramento de 2.349 servidores dessa área, por meio da Lei Nº 1030, de 21 de janeiro de 2016. Os professores de Roraima possuem atualmente um dos maiores salários do Brasil, que inicia em R$ 4.005,82, podendo chegar a R$ 12.286,84 (carga horária de 40 horas).

O Programa Qualidade de Vida do Servidor, executado pela Segad (Secretaria de Gestão Estratégica e Administração), realizou ações voltadas à saúde e qualidade de vida do funcionalismo, atendendo a 40 órgãos da administração direta e indireta. Somente neste ano, vinte instituições já foram atendidas.

Nos anos de 2015 e 2016 até agosto deste ano, foram realizados 6.305 atendimentos na área da saúde. Foram emitidos 4.908 Cartões do Servidor e firmados convênios com 40 empresas, com a finalidade de proporcionar o bem-estar do funcionalismo, com serviços de esporte, educação, cultura, lazer e saúde.

A formação continuada também foi garantida por meio de convênios com instituições como Senai (Serviço de Aprendizagem Industrial) e Escola de Contas do TCE (Tribunal de Contas do Estado).

O sonho da casa própria já é uma realidade possível com o lançamento do Programa Bem Morar Servidor, em 10 de maio deste ano. Na primeira etapa, serão construídas cerca de 1.100 unidades habitacionais, em terrenos subsidiados pelo governo.

“Esse foi um compromisso assumido e que vamos cumprir. Precisávamos fazer algo maior para os nossos servidores. Identificamos desde 2015, que 13 mil servidores não têm a sua casa própria. Com o Programa, vamos diminuir significativamente o déficit habitacional entre os servidores.”, ressaltou a governadora Suely Campos.

Na atual gestão, foram realizadas ainda nomeações de novos servidores e promoções de militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar.