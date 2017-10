Aniversário de Roraima: Governo condecora nove cidadãos com a Medalha Forte São Joaquim

O Estado de Roraima completa 29 anos nesta quinta-feira, dia 5, e em reconhecimento às pessoas que prestaram ou ainda prestam importantes serviços para a população roraimense, a governadora Suely Campos entregará nove exemplares da Comenda da Ordem do Mérito Forte São Joaquim.

A Solenidade para entrega das medalhas será às 11h, no Salão Nobre do Palácio Senador Hélio Campos, e contará com a presença da população e autoridades.

Conforme Suely Campos, a medalha da Ordem do Mérito Forte São Joaquim é a maior distinção atribuída pelo Estado de Roraima e é concedida a pessoas físicas e jurídicas, nacionais e estrangeiras que se destacaram pelos méritos ou pelos relevantes serviços prestados a Roraima.

“Até hoje, 147 medalha de Mérito Forte São Joaquim já foi concedida. Na nossa gestão nove policiais militares foram agraciados, e agora, mais nove pessoas entre personalidades, servidores públicos e empresários receberão a condecoração” pontou a governadora.

Entre os agraciados estão: a desembargadora Elaine Cristina Bianchi, presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva, o desembargador Almiro José Mello Padilha, além do economista, Getúlio de Sousa Cruz, Maria das Dores Pereira da Silva, presidente da Associação Anjos de Luz, o médico William Jorge Fernandes Neves, o pecuarista José Mendes Brito, Joaquim Corrêa de Melo e deputado estadual Brito Bezerra.

A Comenda

A Ordem do Mérito Forte São Joaquim foi instituída em 1990 e possui esse nome devido ao Forte São Joaquim, marco inicial do povoamento e efetivo desenvolvimento do território mais ao Norte do Brasil.

É uma referência à fortificação militar construída pela Coroa Portuguesa às margens do Rio Branco com o objetivo de garantir a proteção e posse dos limites territoriais do Brasil Colônia em terras que posteriormente se tornariam o Território Federal de Roraima e o atual Estado de Roraima.

Os agraciados

Desembargadora Elaine Cristina Bianchi – Atual presidente do Tribunal de Justiça de Roraima, bacharel em Direito, pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, pós graduada em Direto Civil e Processo Civil, pela Universidade Estácio de Sá, e doutora em Ciências Jurídica e Sociais, pelo Instituto de Educação Superior Latino Americano.

Foi juíza de Direito por mais de 22 anos, ascendeu ao cargo de desembargadora do TJRR (Tribunal de Justiça de Roraima) em 2015, e vice-presidente da Corregedoria do TRE/RR (Tribunal Regional Eleitoral de Roraima) em 2017. É a primeira presidente do TJRR eleita por voto direto com a participação de juízes da 1ª Instância.

Desembargador Almiro Melo Padilha – Possui doutorado em Direito Privado na Universidade Del Museo Social, de Buenos Aires, e mestrado em Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania pela Uerr (Universidade Estadual de Roraima).

Foi presidente da OAB/RR (Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Roraima) por três vezes, e também presidente da Comissão de Direitos Humanos em 1994,e da banca examinadora de exame da Ordem em 1998. De 1999 a 2001, foi membro da comissão de ensino jurídico da OAB-RR.Tomou posse no cargo de desembargador do TJRR em setembro de 2001, onde foi presidente por duas vezes.

Presidiu a Associação dos Magistrados, além de vice-presidente e corregedor do TRE/RR. Foi professor voluntário de processo civil na UFRR (Universidade Federal de Roraima) e professor titula da mesma disciplina na Faculdade Cathedral. Em 2009, foi governador em exercício por diversas vezes.

José Mendes Brito – Pecuarista roraimense, em meados de 1970 foi primeiro a plantar capim no lavrado para pastagens dos bovinos. Com amplo conhecimento no ramo pecuário, ajudou a expandir o rebanho bovino da raça nelore do Estado de Roraima.

Possui rebanho nas regiões de Alto Alegre e Amajari, e reside na Fazenda Barra do Vento, na região do Murupú, onde também cria matrizes da raça Nelore puros de origem.

Com atividades de vendas de matrizes pura de origem, ajuda outros pecuaristas a desejam melhorar seu rebanho.

Participou de todas as feiras agropecuárias do Estado, mantendo assim sua tradição de grande incentivador da pecuária, mantendo-se antenado com as novas técnicas de manejo e leis ambientais.

William Jorge Fernandes Neves – Formado em Medicina pela Ufam (Universidade Federal do Amazonas), é Cirurgião Geral, Médico Legista, Gastroenterologista.

Já realizou aproximadamente 20 mil cirurgias durante 40 anos de profissão e atualmente atende todas as classes sociais.

Foi médico do SAMU (Serviço de Atendimento Médico Urbano) e fundador da residência cirúrgica do HGR. Foi Secretário de Saúde Interino do Munícipio de Boa Vista, além disso, foi professor e colaborador da UFRR.

Maria das Dores Pereira da Silva – Formada em técnico em Enfermagem pela UFMA (Universidade Federal do Maranhão).

Fundadora da Associação Grupo de Mães Anjos de Luz. Foi presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência e conselheira do Conselho Municipal e Estadual da pessoa com deficiência.

Getúlio Alberto De Souza Cruz – Formado em economia pela UFPA (Universidade Federal do Pará). Foi secretário estadual e municipal de Planejamento, empresário do ramo de comunicação, professor universitário, sendo mestre em economia e doutor de ciências políticas. Já foi governador de Roraima.

Participou da elaboração de vários planos e projetos de desenvolvimentos econômicos e dezenas de seminários técnicos.

Gustavo Henrique Dutra de Menezes – Formou-se em oficial da alma de infantaria pela AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras) em 1987.

Foi instrutor da AMAN, EsAO (Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais) e Eceme ( Escola de Comando e Estado-Maior do Exército), instrutor do Instituto do Hemisfério Ocidental para Cooperação e Segurança – Forte Benning/EUA, observador militar da ONU na Guatemala, oficial de gabinete do Comandante do Exército, comandante do 1º Batalhão de Ações de Comando de Goiânia – GO, chefe do Estado Maior da 1ᵃ Divisão de Exército, comandante do Batalhão de Infantaria de Força de Paz – República do Haiti, comandante da Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, sp.

Joaquim Corrêa de Melo – Técnico agrícola. Foi pecuarista, juiz de paz no município de Normandia e empresário do Turismo, como dono lago do Caracaranã.

Há aproximadamente 10 anos perdeu o lago Caracaranã, vindo morar em Boa Vista aos 86 anos de idade. Com uma trajetória de vida no campo, pratica diversas atividades agropecuárias e solidificando seu empreendimento.

Francisco José Brito Bezerra – Técnico em agropecuária em 1991, pela escola Agrotécnica Federal de Crato, e graduado em Administração pela Faculdade Atual da Amazônia.

Foi gerente de Projeto de Integração Agrícola, na Usina de Laticínio e Incubação na Codesaima (Companhia de Desenvolvimento de Roraima), em 2012.

Deputado estadual de 2ª legislatura, sendo A 1ª em 2010 com 3.664 votos e em 2014 foi reeleito com 5.832 sendo o 5º candidato mais bem votado.

Líder do governo Suely Campos em 2015 desempenha papel fundamental na relação dos poderes legislativo e executivo, sempre primando o diálogo e o entendimento.

Participou do conselho principal da Adarr (Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Estado de Roraima) como diretor executivo desde 2012.

