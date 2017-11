Ângela Portela ataca reforma da Previdência proposta pelo governo

A senadora Ângela Portela (PDT-RR) criticou nesta quarta-feira, 22, em Plenário a reforma da Previdência proposta pelo governo Temer, que tramita na Câmara dos Deputados. Ela afirmou que são falsas as informações de que há déficit no sistema previdenciário brasileiro. Trata-se de uma tentativa de inviabilizar a previdência pública, em favor da previdência privada, para atender ao mercado financeiro.

Se as contas forem feitas corretamente, de acordo com Ângela Portela, ficará comprovado que o déficit não existe agora, nem num futuro próximo. Para a senadora, o governo pretende sacrificar os cidadãos, com o aumento do tempo necessário para a aposentadoria e a redução dos seus rendimentos.

“Hoje, na verdade, o governo não coloca dinheiro na Previdência, mas retira dela. Drena recursos, tanto ao conceder isenções absurdas, quanto ao se apossar de receitas próprias do sistema”, declarou.

Agência Senado