Anexo do HGR: Suely Campos inspeciona obra e anuncia previsão para inauguração

Após o Hospital de Clínicas, que será inaugurado nas próximas semanas, a população de Roraima ganhará outra estrutura hospitalar nova: o anexo do HGR (Hospital Geral de Roraima Rubens de Souza Bento). Na tarde desta sexta-feira, 26, a governadora Suely Campos inspecionou as obras e disse que a previsão é que a estrutura seja concluída ainda neste semestre.

A nova estrutura vai oferecer à população mais 120 leitos de internação, 40 leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 10 salas de centro cirúrgico. Com a inauguração da unidade a expectativa é que as filas de espera por cirurgias sejam reduzidas.

Após a inspeção, a governadora Suely Campos fez uma avaliação dos trabalhos em execução. “Essa é uma obra importante para dar mais qualidade nos serviços ofertados pela saúde do Estado e estamos com previsão de inauguração ainda para o primeiro semestre desse ano”, observou.

A atual gestão recebeu a obra apenas com parte da fundação feita (representando 3% da obra), parada há mais de seis meses e com dívidas. A estrutura hoje encontra-se com 63% da execução concluída.

Paralelo ao andamento da obra, estão sendo comprados os equipamentos para a unidade, fruto de emendas parlamentares dos seguintes parlamentares e ex-parlamentares: Jhonatan de Jesus, Berinho Bantim, Mozarildo Cavalcante, Luciano Castro, Telmário Mota, Abel Galinha e Ângela Portela, que juntas somam mais de R$ 15,5 milhões.

O secretário estadual de Saúde, Marcelo Batista, ressaltou que o HGR passa por um problema antigo de estrutura devido ao crescimento da população, o que consequentemente aumentou a demanda na saúde. “Com as inaugurações das obras do Hospital de Clínicas e do anexo do HGR, a população poderá ser atendida com mais conforto e espaços mais amplos”.

Hospital das Clínicas

Durante a inspeção, a governadora Suely Campos também destacou que o Hospital de Clínicas está em fase final, devendo ser entregue nas próximas semanas. A unidade possui uma estrutura de seis mil metros quadrados em dois blocos de três pavimentos. Serão ofertados 120 leitos hospitalares.

O prédio está localizado na Avenida Nazaré Filgueiras, no bairro Pintolândia, zona Oeste de Boa Vista e terá um conceito novo no Estado, sendo uma unidade para o atendimento pós-hospitalar (retaguarda), para dar continuidade ao tratamento iniciado no Pronto Atendimento Airton Rocha e no Pronto Socorro Francisco Elesbão, no HGR.

Ou seja, a população não deverá procurar diretamente o Hospital das Clínicas. Estas pessoas devem procurar primeiramente um Pronto Atendimento ou Pronto Socorro, onde este paciente receberá os atendimentos mais importantes. A partir do momento em que esta pessoa estiver com quadro estabilizando, ela será encaminhada para o Hospital das Clínicas para o atendimento pós-hospitalar.