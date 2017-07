Amazônia das Artes apresenta espetáculo musical “Sons de Beira” nesta quinta-feira

O palco do Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana) se transformará nesta quinta-feira, 6, em um ambiente de vivências beradeiras com a apresentação musical do percussionista Bira Lourenço, do estado de Rondônia (RO). O espetáculo é para todos os públicos e inicia às 20h com entrada gratuita.

‘Sons de Beira’ apresenta um conjunto de timbres do cotidiano amazônico com a manipulação de objetos e instrumentos diversos, construindo paisagens sonoras que estimulam sensações peculiares a esse universo e o resgate de memórias auditivas de beiras de rios e seus mitos, lendas, causos afazeres cotidianos, ofícios e brincadeiras.

A pesquisa de sonoridades em objetos e instrumentos alternativos em ambientes à beira de rios conduziu à participação no Projeto ‘Sons de Beira’, um show considerado como resgate cultural nortista. Bira Lourenço é percussionista e conta com o acompanhamento de Catatau Batera, baterista de origem nordestina.

Amazônia das Artes

Em sua 10ª edição, o Amazônia das Artes desenvolve uma rede de intercâmbio das artes e da cultura. Além das apresentações artísticas em diversas linguagens. Fazem parte do circuito, artistas do Acre, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia, Mato Grosso, Maranhão, Amapá, Tocantins e o Piauí.

Confira a programação dos próximos dias:

Data: 7 (sexta-feira) – 20h

Apresentação: As Três Fiandeiras (teatro)

Artista: Petite Mort e Xama Teatro (Maranhão)

Local: Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana)

Data: 8 (sábado) – 20h

Apresentação: Conversas de Botas e Batidas (teatro)

Artista: Cia Vostraz de Teatro (Mato Grosso)

Local: Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana)

Data: 9 (domingo) – 20h

Apresentação: Se deixar, ela canta! (circo)

Artista: Cia Cangapé (Amapá)

Local: Teatro Jaber Xaud (Sesc Mecejana)

Larissa Mello