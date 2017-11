Amajari: VI Fórum de Integração do IFRR começa nesta terça-feira

Com o tema “Empreendedorismo e desenvolvimento regional sustentável”, a sexta edição do Fórum de Integração: Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica (Forint) do Instituto Federal de Roraima (IFRR) começa nesta terça-feira, dia 28, às 8 horas, no Campus Amajari, distante 156 km da Capital, e termina no dia 29 de novembro.

Na programação do maior evento técnico-científico do IFRR constam oficinas/minicursos, palestras, mesas-redondas, salas temáticas, oficinas, apresentação de trabalhos em formato de pôster, exposições tecnológicas e apresentações culturais.

O objetivo do Fórum de Integração é promover espaço de conhecimentos e saberes que possibilite a discussão sobre o sentido da educação profissional, científica e tecnológica oferecida nos diferentes níveis e modalidades, e sobre o processo de construção da identidade do IFRR.

A primeira atividade será a apresentação/avaliação dos banners e da mostra tecnológica, que vai até às 11 horas. São 159 trabalhos a serem apresentados em formato de pôsteres, sendo que mais de 100 deles são resultados dos programas institucionais da instituição, o Pibict, o Inova e o Pbaex. Das 11h30 às 13h30, haverá apresentação cultural.

Na parte da tarde, das 13h30 às 17h30, vão ocorrer as oficinas e os minicursos para mais de 220 inscritos. A abertura será às 17h45 com a apresentação da Banda Sinfônica do Campus Boa Vista e do coral indígena da Vila Três Corações, que cantará o Hino de Roraima na língua macuxi.

O ex-reitor do IFRR Ademar de Araújo Filho fará a palestra de abertura sobre o tema o evento. O primeiro dia do fórum se encerra com atividades culturais, com a apresentação de Eliakin Rufino, da banda Camsom (formada por servidores do CAM) e da banda de música Cruviana/UFRR.

O segundo dia se inicia com a mesa-redonda Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional: Experiências Exitosas, das 8h às 10h. A palestra de encerramento sobre “A relação das ações afirmativas e o desenvolvimento regional”, com André Luiz de Figueiredo Lázaro, da Uerj, encerra a programação da manhã. À tarde, os participantes terão atividades de campo encerrando a programação do VI Forint.

A reitora do IFRR, Sandra Mara Dias Botelho, reforçou o convite para que a comunidade prestigie o Forint, que é um espaço de socialização de saberes de culturas regionais, dentro de uma temática ampla do evento esse ano, que vai discutir empreendedorismo e desenvolvimento regional sustentável.

“É um espaço para socializarmos nossas práticas, aquilo que os nossos alunos e a comunidade acadêmica vêm desenvolvendo em cima do quadripé ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica”, disse, lembrando que quem quiser participar ainda pode fazer a inscrição pelo site ou diretamente no Campus Amajari.

Nestes últimos dias que antecedem o evento, a movimentação está sendo mais intensa nos espaços da escola. Nesta segunda-feira, dia 27, por exemplo, os alunos estão testando o credenciamento para que dê tudo certo. De acordo com o diretor-geral do Campus Amajari, George Sterfson Barros, o Forint tem o envolvimento de todos os campi e da Reitoria, mas para quem está sediando é mais especial. “Nossos servidores, alunos e terceirizados do Campus Amajari vestiram a camisa e tudo isso para fazer o melhor para quem vem nos visitar. Todos estão de parabéns”, comentou.