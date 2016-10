Amajari: trabalhos desenvolvidos por professores e alunos em destaque na Mostra Pedagógica

Professores e alunos do Campus Amajari do Instituto Federal de Educação de Roraima preparam-se para no próximo dia 1º de novembro, das 14h às 18h, participar da V Mostra Pedagógica da unidade, que neste ano traz o tema “Sustentabilidade e Educação do Campo: Práticas Inovadoras para o Presente e Futuro”.

O evento é considerado uma dos principais realizados pela instituição de ensino, pois conta com a participação de discentes e docentes, dos quais têm a oportunidade de apresentar os projetos de pesquisa, ensino e extensão desenvolvidos durante o ano letivo de 2016. A vitrine de boas ideias estará aberta a visitação do público em geral.

Com o início da primeira turma do curso superior de Tecnólogo em Aquicultura, escolas da vila e comunidades, a perspectiva é ter, em média, 350 pessoas participando. A coordenadora Pedagógica do CAM, Thays Cristine Carvalho, explica o objetivo do evento. “Integrar ainda mais a comunidade acadêmica e comunidade externa em momentos de aprendizagem e troca de experiências, além de fazer a culminância dos trabalhos e projetos que são desenvolvidos ao longo do ano letivo em salas de aulas e ambientes didáticos no campus Amajari”, explicou.

Os temas dos trabalhos são: Conversão da energia; Aquário Marinho; Aquaponia; Lago Ornamental; Feira dos saberes multiculturais do Brasil; Agrossistemas; Uso do teodolito na topografia; Métodos de determinações da declividade do solo; Educação ambiental e sustentabilidade; Cultura Indígena; Modelagem matemática; e Lançamento de foguetes.

Alunos das turmas de 1° ano, cursos técnicos em Agropecuária e em Aquicultura integrado ao Ensino Médio vão apresentar, por meio de maquetes, ambientes com as etapas do tratamento de água; lagoas de estabilização; e esgoto doméstico. Os participantes terão a oportunidade de conhecer de perto os ambientes didáticos e pesquisas em desenvolvimento pelos alunos.

No início e no final do evento, haverá sarau cultural, com apresentação de músicas regionais, apresentação teatral e poesias. Nesta edição, todas as apresentações culturais foram desenvolvidas pela comunidade acadêmica do CAM.

Rebeca Lopes