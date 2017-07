Amajari: resultado final do seletivo do IFRR será publicado nesta sexta-feira

A Comissão Permanente de Processo Seletivo e Vestibular do Instituto Federal de Educação de Roraima/Campus Amajari divulga, nesta sexta-feira, 28, a lista final dos 30 selecionados no processo seletivo 2017.2 do curso Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio regular. As aulas se iniciam no dia 7 de agosto.

Como as vagas são preenchidas por meio de análise curricular, de caráter classificatório, conforme critérios estabelecidos no edital, a comissão, nos dias 20 e 21 de julho, fez a análise e a avaliação dos documentos da comprovação da composição da renda familiar para o sistema de cotas.

Contra o resultado preliminar da análise curricular, os candidatos tiveram dois dias para recorrer, e, nesta quinta-feira, 27, será publicado o resultado dos recursos contra a lista preliminar e o resultado final da análise.

De acordo a integrante da comissão, Enyedja Cruz, os candidatos classificados no processo seletivo farão suas matrículas das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Coordenação de Registro Acadêmico (Cores) do Campus Amajari, no período de 31 de julho a 4 de agosto de 2017. “A matrícula deve ser feita pelos pais ou pelo responsável maior de 18 anos”, explicou.

No ato da matrícula, os aprovados deverão apresentar originais e respectivas cópias da seguinte documentação:

a) Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental;

b) Comprovante de residência;

c) Certidão de Nascimento ou Casamento, ou Rani;

d) Carteira de Identidade;

e) CPF – Cadastro de Pessoas Físicas;

f) Laudo médico original ou cópia autenticada em cartório atestando o tipo e o grau de deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (somente para os portadores de necessidades especiais);

g) Título de Eleitor e comprovantes de quitação eleitoral das duas últimas eleições (facultativo para menores de 18 anos);

h) 02 (duas) fotos 3×4 recentes para documentos.

Os candidatos estrangeiros deverão, além de documentos acima mencionados, apresentar originais com as respectivas cópias do Registro Nacional de Estrangeiros – RNE (visto permanente ou de estudante); Histórico Escolar com tradução juramentada; e declaração de equivalência de estudos feitos no exterior, acompanhada do original, emitida por instituição devidamente credenciada.

Rebeca Lopes