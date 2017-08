Amajari: professores discutem estratégias pedagógicas e avaliação no ensino superior no IFRR

No II Encontro de Graduação, que tem como tema “Práticas pedagógicas no ensino superior: desafios e perspectivas no IFRR/Campus Amajari” e que ocorre no próximo dia 8 de agosto, serão debatidas a avaliação e a aprendizagem no ensino superior, além de estratégias pedagógicas nas aulas práticas.

Voltado para docentes do curso superior de Tecnologia em Aquicultura e para a equipe de ensino do Campus Amajari, o objetivo do evento é promover a formação continuada dos participantes no que se refere às práticas pedagógicas e suas possibilidades no ensino superior.

O encontro será o espaço para que os profissionais participem de discussões de temas importantes acerca dos desafios e das perspectivas do ensino superior no que tange às práticas pedagógicas e ao redimensionamento dessas práticas, considerando as especificidades do ensino superior no CAM.

De acordo com a coordenadora do curso Técnico em Aquicultura e presidente da comissão organizadora do evento, Valéria Sobral, o encontro faz parte do calendário de atividades pedagógicas e traz temas sugeridos pelos próprios professores durante reuniões. “As oficinas vão ajudar a melhor compreender novos contextos e novas práticas para quem atua como docente no ensino superior tecnológico”, disse.

A coordenadora comenta ainda que, no ensino médio regular, a avaliação está muito focada na prova escrita. Já no ensino técnico, que tem como característica as práticas educacionais, a oficina vai ajudar a trabalhar e aplicar novas práticas de avaliação dos alunos do superior.

O curso superior de Tecnologia em Aquicultura é o primeiro oferecido pelo Campus Amajari e está em fase de reconhecimento. Valéria informa que está previsto que, a partir de outubro deste ano, ocorra a primeira visita do Ministério da Educação para avaliação. Em funcionamento desde 2016, hoje o campus tem aproximadamente 60 acadêmicos. Os primeiros tecnólogos devem se formar no segundo semestre de 2018.

Oficinas

08/08/2017 | Manhã: 08h às 12h

Avaliação e aprendizagem no ensino superior: novos contextos e novas práticas

Mediadora: Prof.ª Dr.ª Leila Soares de Souza Perussolo

08/08/2017 | Tarde: 14h às 18h

Aulas práticas: estratégias pedagógicas para o ensino superior

Mediadora: Prof.ª Dr.ª Ana Aparecida Vieira de Moura

Rebeca Lopes