Amajari: prazo para regularizar inscrições do seletivo do IFRR encerra nesta quinta-feira

A Comissão do Processo Seletivo e Vestibular do Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima publicou a relação preliminar dos inscritos do processo seletivo de educação profissional dos cursos técnicos integrados ao ensino médio, referente ao ano letivo de 2017.1, conforme Edital n° 03/2016. A lista está disponível em http://amajari.ifrr.edu.br/processo-seletivo/cursos-tecnicos-integrados-ao-ensino-medio/ano-2016.2/2017.1.

Caso a relação apresente alguma inconsistência nos dados pessoais ou mesmo ausência do nome, esse candidato deve procurar a comissão hoje, 11 ou amanhã, 12, em horário comercial, levando comprovante de inscrição para regularizar a situação.

O processo seletivo do IFRR-CAM oferece 70 vagas, sendo metade para o curso Técnico em Agropecuária e outras 35 para o curso Técnico em Aquicultura, integrados ao ensino médio. Além dessas, no regime de alternância, são mais 30 vagas para o Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio.

A integrante da Comissão, Luana Lobo, explica que os inscritos devem verificar se todos os dados pessoais estão corretos, como nome, por exemplo, ou até mesmo se ele se inscreveu e seu nome não aparece na listagem publicada. “Publicamos a lista preliminar e os candidatos precisam acompanhar, pois esse é o momento. É muito importante esse acompanhamento”, disse.

Quanto à relação de 14 candidatos que estão com inscrições não homologadas, Luana explica que como essas inscrições não estão finalizadas, não será mais possível receber documentos, pois o prazo já terminou. Nesse caso, a falta de documento exclui automaticamente essas pessoas do processo.

Cursos

O Técnico em Agropecuária é voltado à formação de profissionais capazes de planejar, executar, acompanhar e fiscalizar todas as fases dos projetos agropecuários, bem como fazer demarcação e levantamentos topográficos rurais e atuar em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.

O curso Técnico em Aquicultura busca formar profissionais para o desempenho de atividades ligadas ao cultivo e ao manejo de organismos aquáticos e tem como propósito promover o desenvolvimento de uma aquicultura sustentável no País.