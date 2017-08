Amajari: prazo para novatos concorrerem a auxílios estudantis termina nesta terça-feira

Os estudantes que ingressaram no período letivo 2017.2 no Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima podem solicitar a concessão do auxílio- alimentação, do auxílio-transporte e do auxílio-moradia/alojamento. As inscrições terminam nesta terça-feira, 29 de agosto, e devem ser feitas exclusivamente na Coordenação de Assistência ao Estudante (Caes).

Podem concorrer aos auxílios os 30 alunos matriculados no curso Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio (turma 129), que iniciou no segundo semestre. São 13 vagas para o auxílio-alojamento, 35 para o auxílio-alimentação e 13 para o auxílio-transporte. O Edital 006/2017 está publicado em http://amajari.ifrr.edu.br/alunos/assistencia-estudantil/edital-2017.

O auxílio estudantil é destinado aos estudantes regularmente matriculados, com frequência efetiva e em situação de vulnerabilidade social. Todos devem apresentar comprovação de vulnerabilidade socioeconômica. O principal critério de avaliação levado em conta para conceder os auxílios é a condição socioeconômica do estudante.

Conforme o edital, a classificação será gerada por meio de avaliação socioeconômica, considerando os critérios e os requisitos para a pontuação. Será levada em consideração, prioritariamente, a menor renda per capita familiar resultante da análise socioeconômica baseada nas informações prestadas pelo candidato no preenchimento da ficha de inscrição.

A documentação apresentada durante a inscrição é criteriosamente avaliada pelo setor de serviço social da Caes para que sejam beneficiados os alunos que mais precisam desses auxílios para continuar os estudos.

O resultado com os nomes dos discentes contemplados nas ações de assistência estudantil será divulgado no dia 31 de agosto de 2017, na página eletrônica do IFRR e no mural da Caes.

Rebeca Lopes