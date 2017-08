Amajari: matrículas do seletivo do IFRR começaram nesta segunda-feira

As matrículas dos aprovados para as 30 vagas do curso Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio regular do Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima (IFRR-CAM) ocorrem de 31 de julho a 4 de agosto, das 8h às 12h e das 14h às 18h, na Coordenação de Registro Acadêmico (Cores).

De acordo a integrante da Comissão Permanente de Processo Seletivo e Vestibular do CAM Enyedja Cruz, a matrícula dos classificados no processo seletivo 2017.2 deve ser feita por maior de idade. “Como participaram alunos de 17 anos que terminaram o ensino fundamental, a matrícula deve ser feita pelos pais ou pelo responsável maior de 18 anos”, explicou.

A comissão publicou, na última sexta-feira, dia 28, a homologação do resultado final da análise curricular. Com isso, a lista dos classificados pode ser acessada pelo link http://amajari.ifrr.edu.br/processo-seletivo. O início das aulas está previsto para 14 de agosto.

Os candidatos que ingressaram pelas cotas e que se autodeclararam Preto, Pardo ou Indígena devem comparecer no dia da matrícula, pois estes passarão pela Comissão de Verificação da autodeclaração.

Quem aproveitou o primeiro dia de matrícula foi a dona de casa Maria das Dores Ferreira de Souza, mãe de Lucas Ferreira dos Santos, 14, que estava fazendo o 1.º ano em escola estadual, mas tinha o desejo de ingressar no IFRR. “Já tenho colegas que estudam aqui e acho que será muito bom estudar aqui”, disse Lucas.

Conforme Maria das Dores, por ela o filho continuaria na escola estadual, mas ele sempre quis estudar no Campus Amajari, inclusive não se inscreveu no processo seletivo do início do ano porque estava viajando para outro estado. “Ele passou dois meses em Rondônia. Tinha alguns documentos lá e, como só chegou em fevereiro, não teve como fazer a inscrição. Mas agora, ele quis se inscrever, tudo foi iniciativa dele”, comentou.

Documentos

No ato da matrícula, os aprovados deverão apresentar originais e respectivas cópias da seguinte documentação:

a) Certificado de Conclusão do Ensino Fundamental;

b) Comprovante de residência;

c) Certidão de Nascimento ou Casamento, ou Rani;

d) Carteira de Identidade;

e) CPF – Cadastro de Pessoas Físicas;

f) Laudo médico original ou cópia autenticada em cartório atestando o tipo e o grau de deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (somente para os portadores de necessidades especiais);

g) Título de Eleitor e comprovantes de quitação eleitoral das duas últimas eleições (facultativo para menores de 18 anos);

h) 02 (duas) fotos 3×4 recentes para documentos.

Os candidatos estrangeiros deverão, além de documentos acima mencionados, apresentar originais com as respectivas cópias do Registro Nacional de Estrangeiros – RNE (visto permanente ou de estudante); Histórico Escolar com tradução juramentada; e declaração de equivalência de estudos feitos no exterior, acompanhada do original, emitida por instituição devidamente credenciada.

Rebeca Lopes