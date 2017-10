Amajari: inscrições para o VI Forint começam nesta quarta-feira

As inscrições para as comunidades interna e externa do Instituto Federal de Roraima participarem das oficinas e do VI Fórum de Integração: Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica (Forint) se iniciam nesta quarta-feira, 18, pelo site http://www.ifrr.edu.br/forint/vi-forum-de-integracao. O prazo termina dia 08 de novembro. A cada ano, o evento ocorre em um campus diferente do IFRR.

Nesta edição, o Campus Amajari, no norte de Roraima, vai receber, nos dias 28 e 29 de novembro, o maior evento técnico-científico da instituição, que traz como tema “Empreendedorismo e desenvolvimento regional e sustentável”. Serão realizadas palestras, oficinas, mesas-redondas, exposições de trabalhos, entre outras atividades.

De acordo com a pró-reitora de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação Tecnológica do IFRR, Fabiana Leticia Sbaraini, o objetivo do evento é promover espaço de conhecimentos e saberes que possibilite a discussão sobre o sentido da educação profissional, científica e tecnológica oferecida nos diferentes níveis e modalidades, e sobre o processo de construção identitária do IFRR.

O fórum também é a oportunidade de a comunidade acadêmica e os pesquisadores de outras instituições apresentarem à sociedade os resultados finais ou parciais de suas pesquisas, em forma de pôsteres. Neste ano, foram 151 trabalhos inscritos.

Desses, 30 são do Pibict, 20 do Inova, 65 do Pbaex, que são programas institucionais. Outros 36 são trabalhos provenientes de atividades de ensino, pesquisa e extensão do IFRR e de parceiros como a Universidade Federal de Roraima (UFRR). “Além dos nossos trabalhos institucionais, a gente abre para a participação do público externo”, comentou Fabiana.

O prazo de inscrições para apresentação dos resumos em forma de pôsteres se encerrou. Agora, a avaliação dos resumos ocorre até o dia 24 de outubro; a devolução dos trabalhos com as correções necessárias, até o dia 31 do mesmo mês. A seleção dos resumos ficará a cargo de consultores ad hoc e de servidores da instituição com experiência nos temas dos banners.

Fabiana comenta que esse é o momento de maior relevância técnico-cientifica do IFRR, que é dar visibilidade às ações e abrir espaço para a população participar. Ela reforçou que todos os resumos serão publicados nos anais do evento, de forma eletrônica.

Os trabalhos aprovados serão expostos, em forma de pôsteres, na 6ª edição do Forint, que contará também com a presença de pesquisadores escolhidos pela comissão científica, que conversarão com os autores dos trabalhos, promovendo intercâmbio de conhecimentos científicos.

Rebeca Lopes