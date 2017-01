Amajari: inscrições para o seletivo do IFRR encerram nesta sexta-feira

As inscrições para ingresso nos cursos Técnicos em Agropecuária e em Aquicultura do Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima terminam nesta sexta-feira, 6. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas presencialmente, pelos pais ou responsáveis do candidato na sede do campus, localizada na Rodovia Antonino Menezes da Silva, Km 03.

São ofertadas 70 vagas, sendo 35 para o curso Técnico em Agropecuária e 35 para o curso Técnico em Aquicultura, ambos integrados ao ensino médio. No regime de alternância, o CAM está oferecendo 30 vagas para o Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio. Os candidatos deverão ter idade máxima de 17 anos completos e haver concluído o ensino fundamental até a data da matrícula.

A seleção será feita mediante análise curricular e compreenderá a análise de desempenho no ensino fundamental, com base no Histórico Escolar. Devido às greves na rede estadual, muitas escolas ainda não concluíram o ano letivo 2016, e, nesses casos específicos, o Histórico Escolar pode ser parcial.

O Técnico em Agropecuária é voltado à formação de profissionais capazes de planejar, executar, acompanhar e fiscalizar todas as fases dos projetos agropecuários, bem como fazer demarcação e levantamentos topográficos rurais e atuar em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.

O curso Técnico em Aquicultura busca formar profissionais para o desempenho de atividades ligadas ao cultivo e ao manejo de organismos aquáticos e tem como propósito promover o desenvolvimento de uma aquicultura sustentável no País.

Itinerante

Durante essa semana, membros da Comissão do Processo Seletivo e Vestibular do Campus Amajari percorreram quase 10 localidades de três municípios para fazer inscrições. Hoje, 05, as equipes estarão na sede do município de Pacaraima, na Escola Estadual Cícero Vieira Neto, de 8h30 às 12h; na Vila Surumu, a partir das 9h30; e à tarde, de 14h30 às 17h, na Comunidade Boca da Mata.

Documentos exigidos no seletivo:

No ato da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário e apresentar os originais e as cópias dos seguintes documentos:

– Histórico Escolar do ensino fundamental e o Certificado de Conclusão;

– Certidão de Nascimento ou de Casamento ou Rani (Registro Administrativo de Nascimento Indígena);

– Documento de Identidade e CPF;

– Comprovante de residência. Caso o candidato não tenha comprovante, deve preencher declaração disponível no local da inscrição;

– Autodeclaração de preto, pardo ou indígena (constante na ficha de inscrição do Sistema de Cotas).

– No caso de o candidato ser cotista, deve apresentar documentos pessoais e de comprovação de renda dos membros da família.

Rebeca Lopes