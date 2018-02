Amajari: inscrições para o fórum de integração do IFRR encerram quarta-feira

Os interessados em participar do maior evento técnico-científico do Instituto Federal de Roraima, o VI Fórum de Integração: Ensino, Pesquisa, Extensão e Inovação Tecnológica (Forint), têm até esta quarta-feira, 8, para efetivar a inscrição pelo site http://www.ifrr.edu.br/forint/vi-forum-de-integracao.

Com o tema “Empreendedorismo e desenvolvimento regional e sustentável”, o evento ocorre nos dias 28 e 29 de novembro, no Campus Amajari, norte de Roraima. Serão realizadas palestras, oficinas, mesas-redondas, exposições de trabalhos, entre outras atividades.

O objetivo do evento é promover espaço de conhecimentos e saberes que possibilite a discussão sobre o sentido da educação profissional, científica e tecnológica oferecida nos diferentes níveis e modalidades, bem como sobre o processo de construção identitária do IFRR.

O fórum também é uma oportunidade de a comunidade acadêmica e os pesquisadores de outras instituições apresentarem à sociedade os resultados finais ou parciais de suas pesquisas, em forma de pôsteres. Neste ano, foram 151 trabalhos inscritos.

Desses, 30 são do Pibict, 20 do Inova, 65 do Pbaex, que são programas institucionais. Outros 36 são trabalhos provenientes de atividades de ensino, pesquisa e extensão do IFRR e de parceiros como a Universidade Federal de Roraima (UFRR).

Oficinas

Na programação, os interessados terão à disposição para se inscrever nove oficinas/minicursos, que serão ministrados por profissionais de todos os campi do IFRR: Amajari, Novo Paraíso, Boa Vista, Boa Vista Zona Oeste e Bonfim.

Os temas são dos mais variados, desde “Orientações sobre bons hábitos na prevenção de doenças”, passando por “Planejando a abertura de seu empreendimento regional – CANVAS” e “Técnica para produção de texto dissertativo-argumentativo”, até “Técnicas de agroecologia aplicada à agricultura familiar”.