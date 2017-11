Amajari: inscrições para concurso de redação do IFRR iniciam segunda-feira

Os alunos do ensino fundamental, médio e técnico do município de Amajari, norte de Roraima, podem participar do VIII Concurso de Redação do Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima (CAM-IFRR). O período de entrega das redações acontece de 6 a 10 de novembro, das 7h30 às 11h30 e das 14h às 17h.

Nesta edição o tema é “Etnia, cultura e diversidade: uma escola para todos”. Cada escola ficará responsável pelo encaminhamento das redações ao campus, que fica na Rodovia Antonino Menezes da Silva (RR 342), Km 03, Amajari. O objetivo do concurso é contribuir para a melhoria da educação do município, por meio do incentivo à leitura e à escrita.

A competição está dividida em quatro categorias: alunos do 5.º ano do ensino fundamental; categoria II – alunos do 9.º ano do ensino fundamental; alunos do ensino médio (regular) e técnico. A novidade nessa edição será a participação dos servidores do Campus Amajari (categoria IV).

Em todas as categorias, cada aluno poderá concorrer com apenas uma redação, que deverá ter título e ser escrita em uma lauda de papel A4 ou pautado. Alunos do ensino fundamental (categorias I e II) podem escrever um poema. Nas categorias III e IV, o texto deve ser dissertativo-argumentativo com o mínimo de 20 e o máximo de 30 linhas.

As redações devem ser entregues em envelope contendo uma cópia da redação digitada ou escrita à mão, de forma legível, com identificação do nome do candidato, curso (quando for o caso), nome da escola e endereço, categoria e série, conforme modelo contido no edital.

De acordo com a presidente da Comissão de Organizadora, Jacinta Ferreira Rodrigues, as redações serão avaliadas pelos membros da comissão, que são técnicos e docentes do CAM, os quais vão eleger, entre todas as inscritas, as três melhores de cada categoria. “A comissão vai considerar originalidade, criatividade, ortografia, legibilidade, coesão, coerência e adequação do texto à temática”, explicou.

Sobre a novidade deste ano, que será a participação dos servidores do campus, Jacinta comentou que a ideia de inserir essa categoria surgiu da própria comissão. Para garantir a lisura no processo, um servidor da comissão ficará responsável por receber a redação do servidor, que não vai usar o nome próprio. “O servidor vai se inscrever com um pseudônimo, e apenas um servidor da comissão, que não vai participar da correção, vai saber quem é. Assim, o avaliador não terá como saber a quem pertence a redação”, explicou.

A divulgação da oitava edição do concurso de redação está sendo feita nas escolas do município, incluindo as das comunidades indígenas. Membros da comissão já estiveram nas Comunidades Indígenas Araçá, Mangueira e Três Corações.

Conheça a premiação dos três primeiros colocados nas quatro categorias

CATEGORIA I

1.º colocado – Cesta de chocolate, um livro, medalha de ouro e certificado de participação

2.º colocado – Kit escolar, medalha de prata e certificado de participação

3.º colocado – Camisa, medalha de bronze e certificado de participação

CATEGORIA II

1.º colocado – Caixa de som, medalha de ouro e certificado de participação

2.º colocado – Pen drive, medalha de prata e certificado de participação

3.º colocado – Camisa, medalha de bronze e certificado de participação

CATEGORIA III

1.º colocado – Tablet, medalha de ouro e certificado de participação

2.º colocado – Pen drive, medalha de prata e certificado de participação

3.º colocado – Camisa, medalha de bronze e certificado de participação

CATEGORIA IV

1.º colocado – Tablet, medalha de ouro e certificado de participação

2.º colocado – Cesta de chocolates, um livro, medalha de prata e certificado de participação

3.º colocado – Camisa, medalha de bronze e certificado de participação

Rebeca Lopes