Amajari: inscrições do seletivo do IFRR são prorrogadas

A Comissão de Processo Seletivo e Vestibular (CPSV) do Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima (CAM-IFRR), localizado no norte de Roraima, prorrogou as inscrições, que terminariam nesta sexta-feira, 7, ao processo seletivo para 30 vagas do curso Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio regular.

O novo prazo agora será até 13 de julho. Estudantes com ensino fundamental completo e idade máxima de até 17 anos, interessados em estudar na rede tecnológica, devem procurar a Coordenação de Registro Acadêmico (Cores) em horário normal de expediente. A sede do CAM fica na Rodovia Antonino Menezes da Silva, Km 03, no Município do Amajari. As inscrições são gratuitas.

O edital está disponível em http://amajari.ifrr.edu.br. No ato da inscrição, o candidato terá três opções para concorrer às vagas: ação afirmativa (aos que se autodeclararem por cor e/ou renda), pessoa com deficiência e ampla concorrência.

As vagas serão preenchidas por meio de análise curricular, de caráter classificatório. A análise compreenderá a observação de desempenho no ensino fundamental, com base na média ponderada dos componentes curriculares do Histórico Escolar do candidato, conforme consta no edital.

Documentos

No ato da inscrição o candidato deverá preencher o formulário de inscrição e apresentar cópia e original dos seguintes documentos:

a) Histórico Escolar do Ensino Fundamental;

b) Certidão de Nascimento, ou de Casamento ou RANI – Registro Administrativo de Nascimento de Indígena;

c) Documento de Identidade e CPF;

d) Comprovante de residência. Caso não tenha nenhum desses comprovantes, deve-se preencher a declaração no ANEXO IV e entregar no ato da inscrição;

e) Autodeclaração de preto, pardo ou indígena (constante na ficha de inscrição).

É necessária a presença do candidato no ato da inscrição para a apresentação das informações relativas à autodeclaração de preto, pardo ou indígena, bem como, para a autodeclaração para cotas PPI.

Os candidatos optantes pelo Sistema de Cotas deverão apresentar os documentos comprobatórios de realização de ensino fundamental em escola pública (Histórico Escolar), situação de moradia, composição e renda familiar. Caso não apresente os documentos solicitados, será automaticamente remanejado para a categoria de Ampla Concorrência, mesmo tendo optado por esta vaga.

O candidato de nacionalidade estrangeira deverá também preencher o formulário de inscrição e apresentar, adicionalmente, os seguintes documentos:

a) Registro Nacional de Estrangeiros – RNE (visto permanente ou de estudante) (original e cópia);

b) Histórico Escolar com tradução juramentada (original e cópia).