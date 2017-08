Amajari: IFRR realiza forrmatura de alunos dos cursos de Agropecuária e Agricultura

Nesta sexta-feira, dia 11, às 19 horas, o Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima fará a terceira colação de grau, desta vez de nove alunos do curso Técnico em Agropecuária e de dois do Técnico em Agricultura. Com a solenidade, serão quase 80 novos técnicos formados neste ano pela escola e prontos para o mercado de trabalho.

A formatura ocorre no espaço de convivência da unidade, com a presença do diretor-geral do CAM, George Sterfson Barros, da reitora em exercício do IFRR, Fabiana Letícia Sbaraini, de pró-reitores, diretores, servidores e familiares dos formandos. Ao final, a banda CAMSOM, formada por servidores, fará apresentação cultural.

De acordo com Sterfson, o ano de 2017, por um lado, tem sido de grandes desafios para a rede federal de ensino, principalmente devido aos cortes no orçamento, o que compromete a oferta de serviços, mas, por outro lado, pode ser comemorado com ações como a que vai ocorrer sexta-feira. “Essa é a terceira formatura que fazemos este ano, algo inédito para o nosso campus”, disse.

A primeira formatura ocorreu no dia 5 de maio, para 50 alunos de cinco turmas dos cursos Técnico em Agropecuária e Técnico em Aquicultura. Os formandos eram de duas turmas (114 e 116) do Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio; de duas da modalidade subsequente (109 e 110); e da primeira turma subsequente do Técnico em Aquicultura, a 118.

Essa solenidade foi chamada de inclusiva por diplomar Gilberto Beato, o primeiro técnico em agropecuária surdo formado pelo CAM, e quatro indígenas da etnia ingaricó: Marino Sales Soares, da Comunidade Manalai; Civaldo Arceno Rafael, de Mapaé; Civildo Alfredo Messias, da Serra do Sol; e Lêvi Souza Semeão, de Kumaipá. Todas essas localidades do Município de Uiramutã, na Terra Indígena Raposa-Serra do Sol.

Diferentemente do que vinha sendo realizado até então, a segunda formatura saiu dos muros da escola para ser realizada na comunidade, na Vila do Taiano, Município de Alto Alegre, no dia 17 de junho. Dezessete alunos do curso de alternância (turma 115) que moram nas comunidades indígenas Anta, Barata, Boqueirão, Pium e Vila do Taiano tornaram-se técnicos de agropecuária.

Ainda há previsão de, até o fim do ano, ocorrer outra solenidade para os alunos das turmas 119, 120 e 121 do Técnico em Agropecuária, que estão concluindo o estágio. “Muitos dos nossos alunos enfrentam horas de viagem, ficam distante da família para poder estudar. Para nós, educadores, esse é um momento de muita felicidade vê-los concluindo mais uma etapa dos estudos”, comentou o diretor-geral do CAM.

