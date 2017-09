Amajari: IFRR inicia inscrições para seletivo

As inscrições para o seletivo do curso Técnico em Agropecuária integrado ao ensino médio regular do Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima (CAM-IFRR), localizado no norte de Roraima, iniciam hoje, 26 e se estendem até o dia 07 de julho.

São 30 vagas para ingresso no segundo semestre de 2017. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pessoalmente junto à Coordenação de Registro Acadêmico (Cores) em horário normal de expediente. A sede do CAM fica na Rodovia Antonino Menezes da Silva, Km 03, no Município do Amajari.

O candidato deverá ter idade máxima de 17 anos completos e haver concluído o ensino fundamental até a data da matrícula. O seletivo está a cargo da Comissão de Processo Seletivo e Vestibular (CPSV) do CAM. O edital está disponível em http://amajari.ifrr.edu.br.

No ato da inscrição, o candidato terá três opções para concorrer às vagas: ação afirmativa (aos que se autodeclararem por cor e/ou renda), pessoa com deficiência e ampla concorrência.

As vagas serão preenchidas por meio de análise curricular, de caráter classificatório. A análise compreenderá a observação de desempenho no ensino fundamental, com base na média ponderada dos componentes curriculares do Histórico Escolar do candidato, conforme consta no edital.

Na modalidade integrado ao ensino médio, o estudante cursa a formação básica e a formação técnica de forma articulada. O diploma tem validade nacional e habilita o formado tanto para o ingresso em cursos de nível superior quanto para o exercício profissional.

O curso Técnico em Agropecuária é voltado à formação de profissionais capazes de planejar, executar, acompanhar e fiscalizar todas as fases dos projetos agropecuários; administrar propriedades rurais, elaborar, aplicar e monitorar programas preventivos de sanitização na produção vegetal e animal; fiscalizar produtos de origem vegetal e animal, além de realizar medição, demarcação e levantamentos topográficos rurais e atuar em programas de assistência técnica, extensão rural e pesquisa.

Rebeca Lopes