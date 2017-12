Amajari: IFRR abre 35 vagas para curso superior de Aquicultura

O Campus Amajari do Instituto Federal de Roraima (CAM-IFRR) publicou o edital do vestibular do curso superior de Tecnologia em Aquicultura para ingresso no primeiro semestre de 2018. São 35 vagas, sendo 10 para o SiSU (Sistema de Seleção Unificada) e 25 para o vestibular.

As inscrições são gratuitas, e para o vestibular, ocorrem de 20 de dezembro a 5 de janeiro, pelo endereço http://certame.ifrr.edu.br. Essa é a terceira turma do superior de Tecnologia em Aquicultura para o turno matutino, sendo que a primeira deve formar-se em 2018. O curso tem duração de três anos.

Pelo SiSU 2018/1, o prazo de inscrições será de 29 de janeiro a 01 de fevereiro, com resultado a ser publicado dia 02 de fevereiro. Os selecionados terão de 05 a 07 de fevereiro para fazer a matrícula. Conforme cronograma, de 02 a 16 de fevereiro é o prazo para manifestação de interesse em participar da lista de espera.

Conforme o item 2.1.1 do Edital 08/2017, as vagas destinadas ao processo seletivo Enem-SiSU serão regulamentadas por edital próprio para esse fim, devendo o candidato interessado acompanhar as publicações no site http://certame.ifrr.edu.br e no site do Ministério da Educação (MEC).

Com isso, para concorrer a uma das 10 vagas pelo Sisu 2017, o candidato deve acessar o site http://www.sisu.mec.gov.br/. Podem candidatar-se aqueles que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio e que não tenham obtido nota zero na redação. No site, há orientações para inscrição.

Para quem for fazer vestibular, a Comissão Permanente de Processo Seletivo e Vestibular (CPPSV) do CAM deve divulgar, no dia 8 de janeiro de 2018, a lista preliminar dos inscritos, no site http://certame.ifrr.edu.br e no mural do Campus Amajari, localizado na Rodovia Antonino Menezes da Silva, Km 03, Amajari (RR).

Para facilitar o acesso ao processo, o CAM vai disponibilizar para os candidatos, durante o período de inscrição (exceto nos fins de semana), um local com acesso à internet para a efetivação da inscrição, no horário das 8h às 12h e das 14h às 18h. O candidato se responsabilizará pela efetivação da sua inscrição.

A lista preliminar dos candidatos inscritos será divulgada no dia 8 de janeiro de 2018, no site e no mural da escola. A prova do vestibular será realizada em etapa única, dia 21 de janeiro de 2018, das 14h às 18h (horário local), no Campus Amajari.

