Amajari: Hiran Gonçalves solicita à Anatel ampliação do serviço de telefonia móvel

As regiões de Vila Maracá, Trairão e Tepequém, localizadas no município de Amajarí, deverão ter a Rede de Acesso ao Serviço de Telefonia Móvel Celular ampliado nos próximos meses. A previsão foi feita nesta terça-feira, 26, pelo presidente da Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), deputado Hiran Gonçalves, após reunião com o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), Juarez Quadros. Um ofício foi protocolado na Agência reforçando o pedido de apoio formulado ao presidente Quadros para priorizar um estudo de viabilidade e ampliação da rede SMP para a região que tem cerca de 5 mil habitantes.

“A atenção e a sensibilidade do presidente da Anatel, Juarez Quadros, um cidadão do estado do Pará e ex-ministro das Comunicações, que conhece as peculiaridades da Região Norte, é um ponto favorável para que o nosso pedido seja deferido”, afirmou Gonçalves. Ele acredita que, uma vez aprovada a ampliação do serviço de telefonia celular, vai ser acelerado o desenvolvimento do turismo na região. “Esta é uma atividade econômica que está se ampliando muito nos últimos anos em Roraima, que é pródigo em belezas naturais, e precisa ser estimulada de todas as maneiras”, explicou.

No encontro, o parlamentar fez a solicitação com base em informações de analis­tas da própria Anatel dando conta de que os requisitos de área turística e populacional preenchiam as exigências para ampliação da rede de telefonia móvel na região do município de Amajarí. A cada ano, o número de visitantes vem crescendo na região, que chega a receber mais de 3 mil pessoas em feriados prolongados.

O presidente Juarez Quadros lembrou que conhece Roraima, estado no qual tem amigos desde a época da Universidade de Belém, onde se formou em Engenharia Elétrica. Atento às explicações do deputado Hiran Gonçalves, ele se prontificou a tomar as provi­dências junto às operadoras Tim e Claro no sentido de viabilizar o atendimento da popu­lação do município de Amajarí com a tecnologia 4G, por meio do Programa: Serviço Móvel Pessoal (SMP). “As empresas Tim e Claro são empresas muito estruturadas e com as quais a Anatel tem um bom relacionamento”, observou Quadros.

De acordo com informações dos analistas da Anatel, o município de Amajarí é atendido pelas operadoras Claro 3G e TIM 2G, e tem todas as condições de também ser atendido pela ampliação do Programa SMP) com a tecnologia 4G.

