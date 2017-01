Amajari: governadora se reúne com prefeita e define demandas para o município

A governadora Suely Campos, acompanhada de secretários estaduais, participou, na manhã de sexta-feira, 13, na Serra do Tepequém, de uma reunião com a prefeita de Amajari, Vera Lúcia Araújo, vereadores do município e moradores da região.

Durante a reunião, os secretários apresentaram os trabalhos desenvolvidos em prol da região do Tepequém e as metas para o ano de 2017. Na ocasião, os moradores também apresentaram suas demandas, que foram ouvidas pelos membros do governo.

De acordo com Suely Campos, a união entre governo e prefeitura é necessária para desenvolver a região. “Estamos aqui no Tepequém, que é um santuário ecológico belíssimo, e nós, governo e prefeitura, temos que nos unir, para garantir toda a estrutura necessária, para que o turista venha e seja bem recebido, pois o turismo gera empregos, renda e ajuda no desenvolvimento do Estado”, destacou.

A prefeita Vera Lúcia Araújo se disse honrada em poder receber esse apoio do Governo do Estado. “Sinto-me feliz e honrada em poder contar com a governadora e sua equipe para desenvolver um bom trabalho aqui em Amajari. Ela demonstrou um carinho muito grande por esta terra e isso será fundamental para que tenhamos sucesso, apesar da situação difícil em que recebemos o município”, frisou.

Turismo

Entre as ações anunciadas na reunião está a aprovação de cinco projetos perante o Ministério do Turismo, no valor de mais de R$12 milhões. Além disso, já estão aprovadas no orçamento estadual as contrapartidas para a execução dos projetos, restando apenas que o município se regularize perante o Governo Federal, para que os recursos sejam liberados.

Caerr

A Companhia de Águas e Esgotos de Roraima está instalando, no Tepequém, 110 cloradores de pastilha, que servem para tratar a água de forma mais moderna e eficaz. Na região, existem três poços artesianos, que, de acordo com o presidente da Caerr, Danque Esbell, são constantemente monitorados. “Estamos sempre buscando melhorar a qualidade da nossa água. Aqui no Amajari não é diferente. Além disso, atendendo a uma demanda da comunidade, serão enviadas caixas d’águas para que a vila possa atender ao grande volume de turistas da região”, explicou.

Seinf

De acordo com o secretário de Infraestrutura, Gregório Almeida, a RR-203 receberá investimentos em 2017. “O projeto já está pronto, aguardando apenas a liberação do orçamento para que possamos executar obras de sinalização, restauração, limpeza das faixas laterais, além da manutenção por um ano”, afirmou.

Saúde

Para a área da Saúde, o secretário-adjunto da Sesau (Secretaria Estadual de Saúde), Paulo Linhares, garantiu que será destinada uma ambulância para a região, do total de 23 que estão sendo licitadas, além de um aparelho de Raio-X, para realização de atendimentos na sede do município.

Dina Vieira