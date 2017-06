Amajari: fortes chuvas levam IFRR a suspender aulas da EaD em dois polos

As fortes chuvas que estão caindo em Roraima, em especial no norte do estado, levaram o Núcleo de Educação a Distância do Campus Amajari (Nead-CAM) do Instituto Federal de Roraima a suspender as aulas nos polos do Uiramutã e da Comunidade do Araçá da Serra, em Normandia.

Devido às condições intrafegáveis das estradas que dão acesso a essas duas localidades, a coordenadora do Nead-CAM, Edileia Araújo, disse que foi preciso suspender as aulas agendadas. No último fim de semana, dias 24 e 25, os professores tiveram que voltar logo depois da Comunidade do Contão, Município de Pacaraima, devido ao volume de água na estrada.

Segundo Edileia, por causa dessa situação, estão temporariamente suspensas as aulas nos dias 27 e 28 de junho e nos dias 30 de junho e 1.º de julho. “Estamos finalizando disciplinas nos dois cursos, mas infelizmente não temos como chegar a esses polos. Vamos esperar baixar as águas para remarcar as aulas”, informou Edileia.

O Campus Amajari está presente em sete polos de cinco municípios, levando cursos técnicos de 1.200 horas nas áreas de Informática e de Cooperativismo. Ao todo, são mais de 250 alunos matriculados, e aproximadamente 60 terão as aulas suspensas.

Rebeca Lopes